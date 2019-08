Coccodrillo mangia un bambino di 10 anni alle Filippine

Un coccodrillo mangia un bambino di dieci anni di fronte ai suoi fratelli e al papà. Il drammatico episodio è avvenuto nelle Filippine meridionali. Secondo quanto riportato dai media locali, il bambino sarebbe stato strappato via dall’animale mentre si trovava su una piccola imbarcazione insieme ai fratelli più grandi, nella città di Balabac, area in cui sono stati registrati diversi attacchi di coccodrilli.

Secondo le autorità filippine, l’habitat di questi predatori d’acqua sta cambiando e questo ha fatto registrare numerosi scontri tra animali e umani. L’animale ha azzannato il bambino trascinandolo in acqua, subito sono iniziate le ricerche, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Un pescatore ha rivelato, infatti, di aver scoperto i resti del ragazzino in una palude di mangrovie lo scorso 12 agosto. L’economia in crescita nel paese ha portato all’aumento della popolazione. Questo ha portato i coccodrilli a lasciare i loro vecchi habitat mentre le città si espandevano.

Di conseguenza, come si legge sull’Independent, negli ultimi anni sono stati registrati un numero maggiore di attacchi.

“Dal 2015, non abbiamo mai avuto un anno con zero attacchi di coccodrilli” a Balabac, ha dichiarato Jovic Pabello, portavoce di un consiglio governativo che lavora per preservare l’ambiente delle isole Palawan che include Balabac.

Nel febbraio di quest’anno un coccodrillo ha attaccato un ragazzo di 12 anni che stava nuotando in un fiume, ma è riuscito a liberarsi dall’animale quando i suoi fratelli hanno colpito la testa del rettile con i remi finché l’animale non ha mollato la presa, ha affermato Pabello.

Un pescatore di granchi è stato ucciso un coccodrillo a Balabac, i suoi resti sono stati trovati nel febbraio scorso. L’uomo è stato ucciso a tre mesi da un altro drammatico episodio: sua nipote di 12 anni è stata trascinata via da un coccodrillo alla fine del 2017. Non è mai stata ritrovata.

Il gruppo di isole Palawan, spesso chiamato “l’ultima frontiera” delle Filippine, ospita una grande diversità di flora e fauna, ma è minacciata da uno sviluppo incontrollato.

I coccodrilli d’acqua salata sono i più grandi rettili viventi. L’esemplare più grande era lungo oltre sei metri e sono state necessarie oltre 100 persone per braccarlo. Messo in cattività, l’animale è morto dopo un anno e mezzo.

