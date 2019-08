Barbara D’Urso è fidanzata? È in vacanza con Filippo Nardi, fan scatenati

Ultime settimane di relax per Barbara D’Urso, prima dell’inizio della nuova stagione televisiva che vede nei palinsesti Mediaset un vero dominio dei suoi programmi, da Pomeriggio Cinque a Domenica Live: Barbarella in questi giorni è in vacanza in Toscana, nella sua lussuosa villa di Capalbio, con Filippo Nardi.

L’amatissima conduttrice si sta rilassando, tra un bagno in piscina e una gag su Instagram, insieme all’ex partecipante del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi. Tra i due c’è un ottimo rapporto, nato nei salotti Mediaset e coltivato poi anche a telecamere spente. Al punto che, da concorrente nei suoi reality, Filippo Nardi è diventato un assiduo frequentatore di Barbara D’Urso.

Il fisico scultoreo di Barbara D’Urso a 62 anni

In questi giorni le pagine social dei due sono ricche di foto insieme. Nardi e la D’Urso, in realtà, non sono proprio da soli, visto che con loro c’è sempre l’inviato de Le Iene e conduttore Alessandro Di Sarno.

Ma è tra la conduttrice campana e l’ex gieffino che, stando ai social, ci sono continui scherzi, battute e frecciatine. Al punto che i fan iniziano a chiedersi se tra Barbara D’Urso e l’italo-britannico ci sia qualcosa di più di una bella amicizia. Non mancano anche commenti ironici e critici: “Ma che fai, a 65 anni ti metti con tuo figlio?”, scrive un utente. “Sembri una bambina con i suoi giocattoli”, si legge ancora.

Barbarella si trova a Capalbio da inizio luglio, quando è andata in Toscana per passare gran parte delle sue vacanze estive. Già allora Filippo Nardi l’aveva raggiunta nella sua villa per passare del tempo insieme, sempre documentando tutto su Instagram. Qualche settimana fa, l’ex gieffino si è anche reso protagonista di una battuta osé nei confronti della conduttrice Mediaset, che aveva postato una foto in giacca di pelle: “Nuda sotto andrebbe bene secondo me”, ha scritto Nardi.

Un’ulteriore testimonianza di come tra i due ci sia un rapporto molto confidenziale. Quasi intimo.

“Mi dispiace Silvio, non ti ho votato”: Barbara D’Urso svela le sue preferenze politiche