I protagonisti di Fast and Furious si odiano nella vita come sul set: la lite tra Vin Diesel e Dwayne Johnson

I protagonisti di Fast and Furious hanno litigato: l’odio è reale anche fuori dal set

Vin Diesel e Dwayne Johnson si odiano, come nel celebre film di cui sono protagonisti, anche nella vita reale: anzi, l’odio tra i due attori di Fast and Furious nella realtà potrebbe essere più forte che sul set, stando ad alcune dichiarazioni.

“Ho avuto una serie di discussioni con Vin Diesel, fra cui un serio faccia a faccia nella mia roulotte… Alla fine ho capito che abbiamo delle idee totalmente diverse sul modo di fare un film e di collaborare. C’ è voluto tempo prima di riuscire a capirlo, ma sono comunque contento di esserci arrivato e di aver chiarito come stanno le cose, sia nel caso in cui tornassimo a lavorare insieme che nell’ ipotesi contraria”, ha dichiarato l’attore Dwayne Johnson, interprete del personaggio “The Rock” dopo le riprese dell’ottava serie della saga Fast and Furioius.

Rivalità che potrebbe compromettere la continuazione delle riprese e deludere i fan che attendono un nono o un decimo film.

Fino ad ora, la saga cinematografica basata sulle corse d’auto più seguita di Hollywood ha fatto guadagnare alla produzione, con otto film e uno spin off, oltre cinque miliardi di dollari.

Ma la continuazione potrebbe essere seriamente messa a repentaglio dagli scontri tra i due attori, che sul set non si sono mai stati simpatici e sono arrivati addirittura, come spiega Johnson, a scontrarsi in un faccia a faccia. Dopo quella dichiarazione gli attori hanno spesso pronunciato frasi diplomatiche in merito al futuro della loro partecipazione, ma secondo gli addetti ai lavori è molto improbabile che Vin Diesel e Dwayne Johnson tornino effettivamente a lavorare insieme.

Sarebbe per loro la quinta collaborazione, ma nello spin off della saga di cui The Rock è sia produttore che protagonista, Vin Diesel non compare: Johnson potrebbe dunque essersi vendicato in questo modo degli screzi avuti sul set con Diesel.

Fast and Furious, alcune curiosità sul primo capitolo della celebre saga