Una ferrari per due è un film che rientra nel ciclo delle pellicole “Purché finisca bene”, un esperimento che raccoglie sotto lo stesso nome diverse commedie all’italiana che affrontano con tono leggero tutti i disagi della società italiana attuale, ma qual è la trama di questa pellicola?

Una ferrari per due è il primo di una serie di film che hanno poi conquistato il proprio posto sulla Rai. Attualmente, si contano ben tre stagioni di Purché finisca bene.

Ma di cosa parla Una ferrari per due? La pellicola vede come protagonista Neri Marcorè e al suo fianco spuntano anche Giampaolo Morelli, Anita Caprioli, Aurora Ruffino, Eleonora Sergio e Lorenzo Richelmy.

Marcello è un padre di famiglia che viene improvvisamente licenziato dal suo ruolo di direttore marketing all’interno di una grande azienda. Una terribile notizia che Marcello preferisce tenere per sé: la sua famiglia non è a conoscenza di questo rilevante dettaglio e questo perché Marcello mente spudoratamente.

Sua figlia frequenta un college privilegiato che costa un occhio della testa, ma da bravo padre Marcello non vuole infrangere i sogni della sua bambina e così tiene duro finché il rubinetto non si chiude.

Marcello, un uomo di 50 anni divorziato e con una figlia da mantenere, cerca di tenere duro attingendo al fondo risparmio pur di permettere a Livia (interpretat ada Aurora Ruffino) di proseguire i suoi studi.

Quando poi Marcello si ritrova a fare l’autostop in Toscana per raggiungere la sua ex moglie, il destino vuole che incontri proprio l’uomo che l’ha messo alla porta. Andrea si ferma con la sua ferrari e gli offre un passaggio, ma entrambi sono ignari del loro passato. Andrea non riconosce l’uomo che ha licenziato anni prima e Marcello non sa che è proprio quell’apparente buon samaritano ad averlo giudicato tropo vecchio per il ruolo assegnatogli nell’azienda e rovinandogli di conseguenza la vita con quel licenziamento.

Il loro sarà un viaggio esilarante, soprattutto quando tutti i nodi verranno al pettine.

Una ferrari per due è un film che è andato in onda per la prima volta sulla Rai nel 2014.