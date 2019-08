Una ferrari per due, il film del ciclo “Purché finisca bene”: trama, cast e streaming

Una ferrari per due è il primissimo film del ciclo “Purché finisca bene“, un insieme di film mandato in onda su Rai 1 e che racconta di storie con attori tanto amati dagli italiani, commedie all’italiana con toni leggeri che affrontano disagi e difficoltà dell’Italia di oggi.

Una ferrari per due è il film che ha dato il via alla prima stagione di Purché finisca bene ed è stato diretto da Fabrizio Costa. La prima volta che questo film è andato in onda in casa Rai è stato nel 2014.

La pellicola dura 100 minuti e la sceneggiatura è stata elaborata da Giulio Calvani, Ilaria Storti e Marta Storti.

Ma di cosa parla Una ferrari per due? E qual è il cast? E dove vederlo in tv e in streaming? Vediamolo insieme.

Una ferrari per due film | Trama

Il film racconta di Marcello, un padre di famiglia vicino ai 50 anni che perde improvvisamente il lavoro. Marcello, impiegato di una grande società, viene licenziato senza apparenti motivazioni e, per non far preoccupare sua figlia, l’uomo decide di non dire nulla.

Una menzogna che va avanti da due anni ormai e sua figlia per tutto quel tempo ha continuato a frequentare il suo prezioso e costosissimo college privato senza mai sospettare nulla.

Come? Marcello ha sfruttato fino all’ultimo i risparmi di una vita per permettere a sua figlia di continuare gli studi ma, quando le tubature vengono chiuse per estrema siccità, il padre di famiglia è costretto a trovare una soluzione.

Così, mentre sta raggiungendo la sua ex moglie in Toscana, Marcello incontra Andrea, l’uomo che anni prima l’aveva licenziato: nessuno dei due, però, è a conoscenza di questo dettaglio.

Una ferrari per due film | Cast

Chi fa parte del cast del film? Il protagonista, Marcello, è interpretato da Neri Marcorè, attore che si è fatto conoscere per aver recitato in Ladri di cinema, Quasi quasi, Il cuore altrove, La seconda notte di nozze, Baciami piccina e Lezioni di cioccolato.

Al suo fianco in questo film vediamo recitare anche altri attori conosciuti grossomodo dal pubblico italiano come: Giampaolo Morelli, Anita Caprioli, Aurora Ruffino, Eleonora Sergio e Lorenzo Richelmy.

Una ferrari per due film | Streaming

Ma dove vedere Una ferrari per due? Il primo film del ciclo Purché finisca bene viene riproposto in prima serata su Rai 1 domenica 18 agosto 2019. La prima messa in onda è avvenuta sempre sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini nel 2014, ma d’estate il palinsesto in genere ama riproporre le repliche dei propri programmi di successo e questo film non ne è escluso.

Chi vuole invece guardarlo in streaming può farlo tramite RaiPlay, la piattaforma che mette a disposizione gratuita dell’utente – previa registrazione – i contenuti della Rai.