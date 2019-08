Una ferrari per due cast: attori e personaggi del film

Una ferrari per due è un film che appartiene al ciclo Purché finisca bene, una serie di pellicole che ricalcano lo stile della commedia all’italiana, cioè proponendo tematiche forti e attuali con un tono leggero.

Una ferrari per due è il primo film della prima stagione: diretta da Fabrizio Costa, la pellicola racconta di Marcello, un uomo di 50 anni divorziato e padre di Livia che perde improvvisamente il lavoro. Viene licenziato da una grande azienda, dove ricopriva il ruolo di direttore marketing, perché ritenuto ormai troppo datato per quella posizione.

Sua figlia studia presso un facoltoso college e, per non farle mancare nulla, Marcello mente spudoratamente per ben due anni circa la propria condizione economica. Nessuno sa che è stato licenziato e i soldi arrivano perché attinge a un fondo risparmi.

Dopo due anni, la sua condizione economica è disastrosa. La vita però cambia nel momento in cui Marcello si ritrova sul ciglio della strada diretto in Toscana a fare l’autostop e davanti a lui compare una ferrari rossa con a bordo Andrea, l’uomo che l’ha licenziato.

Chi fa parte del cast del film? Semplice: il protagonista è Neri Marcorè, accompagnato nel viaggio da Giampaolo Morelli. Marcorè è un attore apprezzato e conosciuto in Italia che abbiamo visto in diversi film, come Quasi quasi, Il cuore altrove, La seconda notte di nozze, Mi rifaccio vivo, Leoni, Smetto quando voglio, Latin lover e Una donna per la vita; inoltre l’abbiamo visto anche in tv con Una villa per due, Le nozze di Laura, Baciato dal sole e I medici.

Giampaolo Morelli invece è molto apprezzato per aver recitato in alcune serie come Distretto di Polizia, Butta la luna e Il capitano, così come L’ispettore Coliandro che gli ha conferito notorietà sul piccolo schermo. Al cinema invece l’abbiamo visto in Dillo con parole mie, L’uomo perfetto, Smetto quando voglio, Ammore e malavita, Ma cosa ci dice il cervello e A casa tutti bene.

In una ferrari per due vediamo anche Anita Caprioli, conosciuta per aver recitato in prodotti per la televisione come Tutti pazzi per amore 3, Non pensarci – La serie, La strada dritta, Qualunque cosa succeda, ma anche al cinema in Diva!, La prima neve, Immaturi – Il viaggio e Il campione.

Ancora vediamo Aurora Ruffino che qui interpreta la figlia di Marcello Livia e infine Eleonora Sergio e Lorenzo Richelmy.

Una ferrari per due è un film che è andato in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2014.