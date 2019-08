Non si hanno ancora notizie di Simon Gautier, studente francese di 27 anni, scomparso nel Cilento ormai nove giorni fa. È mistero sulle circostanze che lo hanno portato a far perdere le sue tracce. Secondo le ultime ricostruzioni, il giovane turista, l’ultima notte di cui si hanno sue notizie, avrebbe dormito sulla spiaggia di Scario per poi incamminarsi lungo un sentiero. Le ricerche, tramite droni e cani, sono concentrate sui crepacci della zona del comune di San Giovanni a Piro.

L’area su cui si stanno effettuando le ricerche ricopre un’area di 143 chilometri quadrati. Secondo le ultime ricostruzioni, il ragazzo avrebbe contattato il 118: “Sto morendo di male, aiutatemi”, sono state le sue parole per chiedere aiuto.

Dalla Francia sono arrivati la madre e gli amici di Simon.

Lo studente era abituato a viaggiare solo, ed è un ambientalista.

La chiamata al numero di emergenza risale al 9 agosto scorso. “Sto morendo di dolore, sono caduto in una scarpata, ho le gambe rotte, aiutatemi, vedo il mare ma non so dove mi trovo”, aveva detto nell’ultima drammatica telefonata.

Il mistero sul luogo in cui si possa trovare si infittisce. Sono state attivate anche ricerche via mare, ma anche queste si sono rivelate finora fallimentari.

Gli inquirenti hanno a disposizione alcune immagini del ragazzo, fornite dalle videocamere di sorveglianza del Comune di Policastro Bussentino, dove si trovava il ragazzo prima della scomparsa.

Secondo il racconto del sindaco di Policastro, giovedì 8 agosto, alle 16,10 Simon è arrivato alla stazione ferroviaria di Policastro Bussentino, poi si è incamminato verso il porto e alle 16,44 si trovava alla foce del fiume Bussento dove ha acquistato delle bottigliette d’acqua.

Nella notte di giovedì, Simon ha dormito sulla spiaggia di Scario e prima di addormentarsi ha spento il cellulare e l’ha riacceso alle 6 e mezzo del mattino, quando, presumibilmente, si è incamminato lungo il sentiero.

Secondo il quotidiano di Napoli, il Mattino, il ragazzo potrebbe essere stato vittima di un branco di lupi. Nella zona ne erano stati immessi diversi esemplari per contrastare la riproduzione dei cinghiali.

