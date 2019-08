Stasera in tv 18 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 18 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 18 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Una Ferrari per due

Trama: Due uomini sono alle prese con la perdita del lavoro e del relativo cambiamento dello status sociale di un manager e della conseguente fatica di vivere una nuova realtà nascondendo la verità agli amici e parenti. L’intento è di riconquistare il suo posto nella società e di riprendere la propria identità.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – LOL 😉

21:25 – Scomparsa nel nulla

Trama: Lisa si trova in vacanza con la figlia, la piccola Sophie, quando viene fermata da un ambulante in spiaggia; pochi minuti dopo, la bambina scompare…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – I dieci comandamenti *Pane nostro*

21:25 – Hudson e Rex Prima Visione Assoluta – Il passato ritorna – Concorrenza sleale

Trama: Una ragazza viene trovata in fin di vita in un cimitero. Si tratta della sorella di un bambino sparito venti anni p rima. Charlie pensa che i due casi siano collegati e inizia a indagare sul vecchio caso. I sospetti puntano subito sull’uomo che era indiziato all’epoca, ma la pista non sembra portare a niente.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

21:27 – Giochi di potere

Rete 4 stasera propone il film Giochi di potere, in lingua originale intitolato Patriot Games, con Harrison Ford e Anne Archer.

Trama: Jack Ryan (Ford), ex dipendente della Cia, si trova in vacanza a Londra con moglie e figlia. Qui riesce a sventare per caso un attentato dell’Ira ai danni di Lord Holmes, consentendo l’arresto di uno dei terroristi, Sean Miller, e uccidendone il fratello. Miller riesce a evadere e da questo Ryan dovra’ rispolverare le sue doti di agente per difendere se stesso e la famiglia.

Il trailer:



STASERA IN TV 18 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – L’Inganno 1aTV

Su Canale 5 va in onda il film L’Inganno, un film del 2016 con un ricco cast a partire da Nicole Kidman, per arrivare a Elle Fanning, Kirsten Dunst e Colin Farrell.

Trama: Virginia 1864. Mentre imperversa la Guerra civile in America, il soldato nordista John McBurney, gravemente ferito e disperso in un bosco, viene tratto in salvo all’interno di un collegio femminile guidato dall’austera Martha.

Trailer:



GUIDA TV 18 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – KARMA DA BRUCIARE

21:20 – …E ALLA FINE ARRIVA POLLY – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

Su Italia 1 questa sera va in onda il film E alla fine arriva Polly con Ben Stiller e Jennifer Aniston.

Trama: Dopo essere stato tradito dalla moglie durante la luna di miele, uomo pignolo e precisino si innamora di una donna anti convenzionale che gli stravolge la vita.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 18 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:30 – Atlantide Files – Monaco la vendetta del Mossad

21:15 – Munich

Trama: Durante le Olimpiadi del 1972 di Monaco il commando di estremisti palestinesi Settembre Nero prende in ostaggio e poi uccide gli atleti israeliani. A seguito dell’attentato, una squadra di cinque uomini viene segretamente incaricata dal governo di stanare e uccidere i responsabili.

Il trailer:

PROGRAMMI TV 18 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Delta del Po

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 1 Prima TV

23:30 – X Factor – Il sogno Ep. 4

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Rex – Un cucciolo a palazzo Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Rex, un cucciolo a palazzo.

Trama: Divertente film d’animazione alla corte d’Inghilterra. Rex, il cucciolo preferito dalla Regina, è costretto a misurarsi con la vita da strada finendo in un club di combattimenti tra cani.

STASERA IN TV 18 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:15 – Un sogno in affitto Ep. 5

21:15 – Lady Diana: la verità Su Sky Uno questa sera va in onda Lady Diana: la verità. Tramite interviste esclusive e testimonianze dirette, ripercorriamo la vita di Lady Diana. La sua tragica scomparsa è stata un incidente?