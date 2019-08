Scomparsa nel nulla, tutto sul film: trama, cast e streaming

Scomparsa nel nulla è un thriller del 2017 diretto da Tamar Halpern. La pellicola, della durata di 90 minuti, è stata portata al cinema da Lifetime Television in collaborazione con MarVista Entertainment.

Ma di cosa parla il film? Qual è la trama di Scomparsa nel nulla? E da chi è composto il cast? E dove vederlo in streaming? Non temete, non sono domande retoriche: ecco a voi le risposte.

Scomparsa nel nulla film | Trama

Sara, la protagonista di Scomparsa nel nulla, è un’ex hacker informatica, ora specializzata in sicurezza in rete. Suo marito, all’epoca, era un pirata informatico che aveva iniziato a colpire banche e istituti di credito per potersi arricchire ma tutto era andato in malora e così Sara aveva dovuto ricominciare da capo.

Durante un viaggio a Belgrado, dove la protagonista si reca per prendere parte a una conferenza sul cyber-crimine, sua figlia Karissa e un’amica del college vengono rapite. I criminali rappresentano una banda di criminali serbi che trafficano esseri umani.

Riuscirà Sara a salvarle entrambe prima che sia troppo tardi?

Scomparsa nel nulla film | Cast

Chi fa parte del cast del film Scomparsa nel nulla? Miranda Raison interpreta Sara, la madre ex hacker informatica che deve mettere tutto in discussione pur di salvare sua figlia.

Nel cast poi vediamo Emmett J. Scanlan che interpreta Alek, Sophie Robertson che invece interpreta la figlia di Sara Karissa, Jovana Stojiljkovic invece interpreta Laura, Ivona Kustudic è l’agente Kozarski e Miodrag Radonjic è Dragan.

Ancora vediamo:

Milan Cucilovic è Yuri

Fedor Djordjevic è Emil

Srdjan Pantelic è Vlad

Milena Pavlovic è Mira (e Milena Cucilovic)

Vahidin Prelic è Stefan (e Vahidin Relic)

Tijana Upcev è Maja

Zarko Zecevic è il buttafuori

Scomparsa nel nulla film | Streaming

Ma dove vedere il film Scomparsa nel nulla? La pellicola, del 2017, viene proposta in prima serata su Rai 2 domenica 18 agosto 2019. Chi non può seguire la diretta televisiva può sempre approfittare della diretta streaming tramite RaiPlay, la piattaforma che consente di usufruire del servizio streaming gratuito – previa registrazione – della Rai.