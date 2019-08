Previsioni meteo di oggi, 18 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 18 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 18 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi domenica 18 agosto 2019 | NORD

Al nord Italia previsti addensamenti compatti su alpi, prealpi e sulla Liguria con locali deboli rovesci o temporali. Cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del nord. Insomma, generale bel tempo salvo in alcune zone.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro e sulla Sardegna dovrebbe regnare il bel tempo con al più qualche piccola velatura di passaggio. Ottime condizioni per una giornata all’aria aperta.

SUD E SICILIA

Al sud e sulla Sicilia previsto cielo sereno o poco nuvoloso.

Previsioni meteo oggi domenica 18 agosto 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in lieve aumento sulle regioni centro-orientali del nord, regioni centrali adriatiche, Sardegna e regioni del sud Italia peninsulari. Generalmente stazionarie altrove.

Temperature massime stazionarie su Liguria, Toscana, Umbria, Lazio settentrionale, Sardegna orientale e Sicilia centro-meridionale. In aumento altrove.

VENTI

Venti generlamente deboli variabili con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste, in particolare durante le ore centrali della giornata.

Previsioni meteo oggi domenica 18 agosto 2019 | MARI

Da poco mossi a mossi il mare e il canale di Sardegna e lo Ionio. Poco mossi o quasi calmi i restanti mari.