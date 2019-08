Oroscopo Paolo Fox domani 19 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 19 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, lunedì 19 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 19 agosto 2019 | Previsioni

Cari Ariete, questo è un periodo interessante per i vostri progetti. Secondo Paolo Fox, siete in vena di migliorare la vostra vita, anche grazie alla Luna che bacia il vostro segno. L’amore è agevolato da questo transito di Luna, lasciatevi travolgere dalla passione.

Cari amici del Toro, siete in una fase di recupero, le cose iniziano finalmente a migliorare, avete bisogno di ampliare i vostri progetti e di sbloccare alcune dinamiche che fino ad ora hanno frenato la vostra creatività. Lasciate da parte lo stress e il nervosismo delle precedenti settimane, da domani tabula rasa. Le stelle vi spingono a fare maggiori progetti, così come a dare più spazio all’amore.

Cari Gemelli, la giornata di domani promette bene. La vostra settimana inizierà alla grande, forse proprio perché nell’ultimo periodo avete avuto molti dubbi circa la vostra vita professionale, ma avete superato la crisi e adesso volete soltanto lasciarvela alle spalle guardando verso il futuro.

Cari Cancro, il lavoro proprio non va. Avete troppe cose da gestire e non sapete da che parte iniziare, lo stress si è accumulato e non vi permette di vivere serenamente neanche durante il periodo di vacanza. Si respira troppa concorrenza a lavoro e siete ancora in attesa dei giusti riconoscimenti da parte del vostro superiore. La situazione migliorerà con il tempo, dovete soltanto pazientare.

Cari Leone, siete in una fase di recupero, potrebbero arrivare nuove notizie che risolleveranno il vostro morale un po’ a terra. Se qualcosa non vi piace, dovete dire la vostra anziché mandare giù il boccone amaro. L’amore procede a gonfie vele, chi sta vivendo una relazione importante riceverà soltanto ulteriori conferme: siete sulla strada giusta.

Oroscopo Paolo Fox domani 19 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, secondo il guru delle stelle quella di domani sarà una giornata positiva che avvierà un periodo di recupero. Non lasciatevi condizionare dal passato, dovete guardare avanti, puntare a un futuro glorioso, di fatti la situazione migliorerà dopo il 21 agosto. Vittorie in arrivo, sia nel campo sociale che nel campo lavorativo.

Cari amici della Bilancia, il vostro lunedì porta soltanto ulteriori problemi. Le stelle vi spingono a mettere un punto ad alcune situazioni spinose in vista di qualche miglioramento, sentimentale e professionale, che arriverà soltanto verso la fine dell’anno. Fino ad allora, portate pazienza.

Cari amici dello Scorpione, questo mese di agosto è stato piuttosto complicato per voi, tanta fatica e poco relax. Per fortuna, da domani la situazione migliorerà e potrete contare su una settimana non troppo pesante, il lavoro anche è in netto miglioramento, anzi, per voi potrebbe aprirsi qualche nuova porta.

Oroscopo Paolo Fox domani 19 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, la settimana aprirà le porte in modo piuttosto negativo per voi, troppe situazioni altalenanti vi hanno stufato, non digerite più gli alti e i bassi, vorreste soltanto un po’ di stabilità. Non datela vinta al nervosismo, cercate di essere il più razionali possibili nelle vostre decisioni. Questo è un periodo particolare dove ogni chiusura potrebbe portare delle conseguenze, in amore e nel lavoro.

Cari amici del Capricorno, state vivendo un periodo di forte nervosismo causato con molta probabilità dal lavoro e che poi trova sbocco nella vita privata, la vostra famiglia è stanca di accusare i vostri colpi quindi dovreste darvi una regolata prima di causare ulteriori discussioni.

Cari Acquario, siete in una fase di recupero, la vostra settimana inizierà in modo positivo a patto che cambiate il vostro atteggiamento. Se emergono problematiche, non addossate la colpa agli altri, non prima di aver ragionato a fondo sulla vostra condotta: è importante saper riconoscere i propri limiti.

Cari Pesci, state attraversando un periodo difficile: il lavoro vi pone davanti a una scelta, avete un’alternativa e potreste scappare da una situazione di forte stress, ma qualcosa vi frena, non siete convinti di cambiare per il meglio. Qualcuno potrebbe influenzare la vostra sfera decisionale.

