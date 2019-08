Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 18 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 18 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi domenica 18 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 18 agosto 2019 | Sagittario, Pesci, Vergine

Tra i segni fortunati di oggi Paolo Fox vede sicuramente l’Ariete ormai stabilmente in un momento positivo. Il weekend sarà spumeggiante. Buone notizie anche in amore.

Bella giornata anche per il Toro, reduce da giorni faticosi. Con il passare dei giorni la situazione non può che migliorare e mercoledì e giovedì saranno i giorni migliori.

Domenica da ricordare poi per i Leone: oggi l’amore sarà molto favorito. In particolare per chi è in una relazione stabile e duratura. Fate dello sport.

Giornata colma di amore anche per lo Scorpione: ultimamente sono state molte le tensioni e le discussioni con le altre persone, anche in famiglia. Ora si recupera.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 18 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Non si preannuncia una grande giornata per la Vergine: in questo momento c’è un po’ di preoccupazione per qualcuno e la cosa vi agita un po’.

Domenica no anche per i Bilancia nonostante una buona partenza, la giornata si preannuncia in salita. Le problematiche riguardano principalmente il mondo lavorativo.

Momento pieno di pensieri anche per i Cancro, in particolare in amore: presto dovrete prendere una decisione definitiva.

Infine il Capricorno che oggi dovrebbe vivere una fase di assestamento: la giornata dovrebbe partire bene, ma finire in confusione. Ci sono da fare delle riflessioni…