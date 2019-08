Oroscopo Paolo Fox 18 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 18 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 18 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 agosto 2019 | Previsioni

Per i nati sotto il segno dell’Ariete si prospetta un ottimo cielo che promette molto bene. In questo momento avete tanta forza, siete voi al comando. Bene i rapporti con gli altri e anche l’amore. Anche le nuove storie sono favorite, è il momento di buttarsi. Avanti: coraggio!

Toro: i giorni in cui l’energia scarseggiava ormai sono alle spalle, finalmente si inizia a recuperare! Con il passare dei giorni la situazione non può che migliorare e mercoledì e giovedì saranno i giorni migliori. In amore bisogna aspettare ancora qualche giorno per risolvere alcuni problemi sorti di recente.

Gemelli, finalmente si inizia a recuperare dopo alcuni giorni in cui siete stati un po’ giù. Per risolvere alcune questioni lavorative, meglio trovare una figura professionale idonea in modo da facilitare le cose. Soddisfazioni in arrivo in autunno.

Cari Cancro, in questo momento siete molto pensierosi. Questo vale anche per chi è in una relazione da molto tempo e a breve potrebbe ritrovarsi davanti ad una scelta e decidere se proseguire o no. Pomeriggio stancante, preservate le forze.

Per i Leone oggi l’amore sarà molto favorito. In particolare per chi è in una relazione stabile e duratura. Al contrario, alcuni tendono a non dare agli altri troppo attenzioni ma solo a pretenderle e la cosa potrebbe ritorcersi contro. Fate sport.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 agosto 2019 | Vergine

In questo momento c’è un po’ di preoccupazione per qualcuno e la cosa vi agita un po’. Le stelle comunque sono positive per i Vergine. Il futuro si prospetta positivo, entro febbraio una bella novità. In ripartenza anche il lavoro…

Giornata altalenante per i Bilancia: buona partenza, poi peggiora. Le problematiche riguardano principalmente il mondo lavorativo, dove non tutto va secondo i vostri piani. In serata cercate un po’ di tranquillità.

Cari Scorpione sarà una giornata colma di amore, di voglia di amore. Ultimamente sono state molte le tensioni e le discussioni con le altre persone, anche in famiglia. Ora si recupera. Attenzione ad Ariete e Capricorno…

Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 agosto 2019 | Sagittario

Per i Sagittario la giornata di oggi inizierà un po’ a rilento, forse c’è della tensione, ma le cose miglioreranno. Fate le cose con calma ed evitate discussioni. Sul lavoro vi sentite come se doveste ricominciare da capo. Passerà.

Fase di assestamento per i Capricorno. Comunque questa è una giornata tranquilla che termina un po’ in confusione. Tra il 21 e il 22 potrebbero esserci buone notizie. Si potrebbe cambiare idea su un amore. Riflettete bene.

La giornata di oggi, 18 agosto, si prospetta positiva per gli Acquario e dal 21 del mese le cose non potranno che migliorare. Nell’ultimo periodo ci sono stati problemi e discussioni nei rapporti con gli altri, ma ora le cose iniziano a migliorare. Attenti però ad amore e soldi.

Cari Pesci, c’è voglia di allontanarsi ed eliminare tutto ciò che non vi sta più bene e tutte quelle persone che ormai non sono più importanti. In particolare nel lavoro. Nel prossimo futuro prenderete decisioni con maggior polso.

