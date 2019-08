Oroscopo di oggi 18 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 18 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, domenica 18 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI

Oroscopo di oggi domenica 18 agosto 2019

Va avanti alla grande questa estate per gli Ariete. Ancora una volta siamo in una fase in cui molti pianeti sono in angolo positivo per il vostro segno. Si direbbe che i moti zodiacali vogliano favorirvi in modo davvero sorprendente!

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

Giornata decisamente positiva per i Toro. Le capacità di analisi, di valutazione costante di ogni cosa, vi accompagnano e vi permettono anche di aiutare gli altri a cavarsi dalle eventuali difficoltà.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 18 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, anche oggi dovreste avvertire un’aria un po’ più sonnacchiosa del solito e forse avete il tempo per fermarvi a riflettere su alcuni aspetti della vostra vita recente.

Prosegue il momento positivo per i Cancro: weekend indimenticabile per voi, in cui quasi tutti i pianeti sono dalla vostra parte. Avrete un occhio profondo, critico e realistico allo stesso tempo.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Buona domenica per i nati sotto il segno del Leone. Un consiglio? È il giorno ideale per dedicarvi ad hobby e agli altri sport preferiti. In particolare, al gioco del calcio. Scatenatevi!

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 18 agosto 2019 | Vergine

La vostra eccezionale capacità di ascolto vi aiuta a comprendere e risolvere una questione che vi teneva in ansia con la vostra dolce metà. Oggi i Vergine dovrebbero trovare una comunicazione giusta e che tenga conto di ogni dettaglio se festeggiate il vostro compleanno dal 29 di agosto al 5 di settembre.

Aspetti tra i pianeti fortemente positivi per il vostro segno vi danno la possibilità di mettere in luce la vostra personalità spumeggiante e allegra in questa domenica di metà agosto.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Capacità di adattamento alla realtà e spinte alla creatività la faranno da padrone. Saturno, occupa il medesimo segno di Terra e vi fornisce una carica di energia e di vitalità di tutto rispetto. Nettuno e Luna sono positivi e vi donano un appassionato gusto per la vita. Scorpione, il weekend è vostro!

Oroscopo di oggi 18 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, fine settimana che vi vede dotati del vostro charme migliore. Sole e Mercurio, si trovano a inviarvi ottimi influssi dal segno del Leone. Grinta, volontà di imporvi, senso di sicurezza in voi stessi, non vi mancano. Avanti così.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Weekend godereccio per i Capricorno. Ma fate attenzione a non esagerare quest’oggi nei piaceri enogastronomici. La Luna nel segno amico dei Pesci può tuttavia indurvi a facili eccessi.

Gli Acquario in questo weekend potrebbero letteralmente fare scintille. Nelle amicizie e nei ritrovi mondani cui siete soliti partecipare, avrete modo di mettere in luce la vostra personalità brillante, divertente, arguta.

Cari Pesci, il vostro stato di salute è discreto, ma, soprattutto a trovare buoni effetti è la possibilità di morbido relax e quiete che vi attende in un sonno notturno riposante e capace di ritemprarvi le membra.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.