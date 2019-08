Oroscopo di domani 19 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 19 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, lunedì 19 agosto 2019:

Cari amici dell’Ariete, quella di domani sarà una giornata impegnativa per quelli del vostro segno che dovranno tornare operativi. Dopo il breve periodo di ferie, riallacciarsi al mondo del lavoro potrebbe essere un trauma per molti, fatevi coraggio. Da settembre le stelle torneranno a vostro favore e vi accompagneranno verso una nuova strada, la vostra carriera potrebbe decollare così come la vostra ambizione, dovete soltanto pazientare un altro po’. L’amore è l’unica costante delle vostre giornate, tenetevelo stretto.

Cari Toro, la giornata di domani metterà a dura prova la vostra pazienza. Mentre la domenica scivola via, i pensieri del lunedì incombono e il lavoro inizia già a soffocarvi ancor prima di cominciare. Non date così tanto peso alle parole velenose dei colleghi, esiste anche altro nella vita oltre al lavoro e dovreste godervi di più la compagnia delle persone che vi vogliono bene, un tantino trascurate negli ultimi tempi.

Oroscopo di domani 19 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, la fortuna torna a sorridervi, soprattutto in amore. Chi di voi prova da tempo un interesse verso una determinata persona dovrebbe aprire il proprio cuore in questa delicata fase lunare e lasciarsi trascinare dai sentimenti, non c’è niente di più dolce e romantico di qualcuno che riesce a direzionare al meglio i propri sentimenti conquistando di conseguenza la persona amata. Non aspettate troppo perché le stelle potrebbero cambiare presto idea.

Cari amici del Cancro, la giornata di domani porterà a galla tante verità. Le bugie sono un’arma a doppio taglio, non dovreste abusarne così tanto, neanche per proteggere le persone che amate. L’aria tesa del lavoro comporta qualche discussione anche in famiglia, non riuscite più a tollerare quello che non vi piace e anziché insabbiarlo volete affrontarlo in modo diretto. Occhio alle parole da usare.

Cari Leone, la vostra criniera è più lucente che mai, la giornata di domani presenta qualche ostacolo soprattutto professionale, ma grazie alla vostra leadership sarete in grado di tener testa a questo ed altro. Non lasciatevi ingannare da chi fa buon viso a cattivo gioco, impuntatevi e lottate per quello in cui credete perché gli altri faranno la stessa identica cosa senza badare a spese.

Oroscopo di domani 19 agosto 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, le stelle per l’oroscopo di domani prevedono una certa serenità in amore che non assaporavate ormai da tempo. Troppe liti con il vostro partner vi hanno portato a un punto morto, ma è tempo di darsi da fare e ripristinare quello che eravate. Non buttatevi giù, le incomprensioni sono il pane quotidiano di molte coppie, l’importante è sapersi rimettere in piedi.

Cari amici della Bilancia, attendete da tempo una risposta a una domanda che spesso vi ha pizzicato la lingua e la giornata di domani potrebbe portare con sé alcune novità, positive ma anche negative. Da tempo avete messo in dubbio la natura del vostro rapporto sentimentale, ma non avete mai trovato il coraggio di affrontare apertamente il discorso. Una fonte esterna potrebbe darvi lo spunto adatto a esorcizzare i vostri demoni.

Cari Scorpione, dovete farvi un po’ di coraggio e affrontare al meglio questo lunedì pieno d’astio. Non vi fa bene portare con voi tutto questo rancore, dovreste buttarlo fuori, magari verso la persona interessata, o trovare il modo di lasciarvelo alle spalle. Il lavoro è fonte di stress, non sono bastate le vacanze a risollevarvi il morale, ma non dovreste lasciare che la vostra carriera rappresenti tutto il vostro mondo, nella vita esiste anche altro, iniziate da quello.

Oroscopo di domani 19 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, giornata particolare quella di domani. Chi ha avuto qualche problema in famiglia negli ultimi tempi farà un piccolo passo avanti, è inutile piangere sul latte versato, prendete uno straccio, pulite e andate avanti perché così è la vita. Da domani dovreste adottare un nuovo registro, concedere più tempo ai vostri interessi e ai vostri cari, imparando a dosare le attenzioni tra lavoro e vita privata.

Cari Capricorno, lo stress accumulato negli ultimi tempi è arrivato alle stelle. Il relax di Ferragosto non vi è bastato, forse perché conservate troppo malcontento dentro la vostra testa e non riuscite a farvene una ragione. Se il lavoro non vi soddisfa da tempo ormai, forse dovreste cominciare a valutare qualche alternativa. La famiglia vi supporta in ogni decisione.

Cari Acquario, prestate attenzione alle vostre finanze, questo Ferragosto vi ha portato a osare più del previsto. Da domani le stelle vi raccomandano di essere parsimoniosi, il lavoro non procede a gonfie vele negli ultimi tempi quindi evitate di sbilanciarvi troppo. Crisi in amore non vi permette di concentrarvi a dovere sul da farsi.

Cari amici dei Pesci, la giornata di domani sarà impegnativa. Il ritorno al lavoro porterà a galla alcune novità così come il vostro malcontento generale. Se niente della vostra vita al momento calza a pennello, forse dovreste ricominciare da capo, altrove, in compagnia di qualcun altro. Non ci avete mai pensato?

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 19 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

