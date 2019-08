Open Arms, Matteo Salvini: “La Spagna ha aperto i porti. Chi la dura la vince”

Continua lo scontro tra la Open Arms e il ministro dell’Interno Matteo Salvini. “Chi la dura la vince: la Spagna ha aperto i porti. Non ho risposto agli insulti, alle minacce di morte. Si ragiona con calma e si lavora da ministro”, ha affermato il vicepremier in diretta Facebook, commentando l’annuncio del premier spagnolo Pedro Sanchez di offrire il porto di Algesiras, in Andalusia, per lo sbarco dei migranti a bordo della nave ferma da diciotto giorni a largo di Lampedusa.

“La Spagna agisce sempre nelle emergenze umanitarie. È necessario stabilire una soluzione europea, ordinata e di supporto, che guidi la sfida migratoria con i valori del progresso e dell’umanesimo dell’Ue”, ha scritto Sanchez su Twitter. Per raggiungere le coste spagnole, sono necessari almeno sette giorni di navigazione.

Il leader del Carroccio ha aggiunto: “Sulla Open Arms è intervenuto il premier, il Tar, tutti. Poi scendono e la metà degli sbarcati non erano minorenni, non c’era nessuna emergenza igienico-sanitaria. Ricordo al ministro Trenta che i due unici bambini, neonati, li ho fatti scendere io”. Per il fondatore della Open Arms, Oscar Camps, a bordo “la situazione è insostenibile”.

“Andiamo avanti a testa alta, paura zero. Ministro? Assolutamente sì, con orgoglio e l’abbiamo visto anche in queste ore. Probabilmente qualunque altro ministro avrebbe ceduto già da ore, già da giorni. Che sei apre il varco poi, alè. Ci sono altri 356 migranti a bordo di un’altra nave norvegese di una Ong francese a poche miglia da Lampedusa. No, chi la dura la vince. In Italia non c’è spazio per i trafficanti”, ha aggiunto Salvini.

Cinque persone, a bordo della nave della Ong spagnola, presi dalla disperazione, oggi si sono gettati in mare dalla nave, come mostrano le immagini diffuse da Oscar Camps, per cercare di raggiungere a nuoto Lampedusa. Per evitare il peggio, alcuni volontari si sono tuffati e hanno riportato i migranti sulla nave. A bordo scene di panico, con le donne in lacrime. Per il fondatore della Ong, Oscar Camps, la “situazione è insostenibile”.

Avisamos hace días, la desesperación tiene límites. Se lanzan al agua y los socorristas intentan pararlos.@EFEnoticias @AP @Reuters pic.twitter.com/G9ff0DEC90 — Oscar Camps (@campsoscar) August 18, 2019

Dopo l’ispezione di ieri, sabato 17 agosto, eseguita dagli uomini della Squadra mobile di Agrigento accompagnati dalla Guardia costiera e da due medici della Sanità marittima, i pm stanno valutando la situazione sulla effettiva sostenibilità delle condizioni igienico sanitarie e sulla reale capacità dell’equipaggio di garantire la sicurezza a bordo. Preoccupano in particolare le condizioni psicologiche dei migranti, giudicati fortemente provati.

