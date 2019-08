Open Arms, situazione sanitaria a bordo insostenibile, una soluzione nelle prossime ore

La situazione sanitaria a bordo della Open Arms è insostenibile. A dirlo è l’ispezione ordinata dalla Procura di Agrigento. Si attende una soluzione nelle prossime ore.

Il procuratore aggiunto Salvatore Vella valuterà la relazione degli agenti della squadra mobile e dei medici e prendere le sue decisioni.

A bordo sono 107 i migranti rimasti, dopo lo sbarco dei 27 minori, chiesto dal premier Conte a un Salvini riluttante, che alla fine ha acconsentito.

L’ispezione conferma la situazione di emergenza, sia sanitaria che di ordine pubblico, che già avevano evidenziato i membri della Ong.

Intanto domani potrebbero già arrivare le prime iscrizioni al registro degli indagati per sequestro di persona dei migranti a bordo. La sentenza del Tar del Lazio aveva sospeso 5 giorni fa il divieto di ingresso in acque territoriali, ma i migranti a bordo non sono ancora sbarcati, nonostante ciò.

Salvini sta prendendo tempo, confidando in un pronunciamento urgente del Consiglio di Stato, contro cui aveva fatto ricorso in merito alla sentenza del Tar.

In mare si trovano intanto altri 356 migranti, di cui 103 minori non accompagnati, a bordo di Ocean Viking, in attesa di un porto.