“Zia chiedeva sempre di sorridere e io lo farò per lei”: il toccante messaggio della nipote di Nadia Toffa

La nipote di Nadia Toffa ricorda la zia

La nipote di Nadia Toffa, nel giorno del funerale della zia, tenutisi lo scorso venerdì 16 agosto nel Duomo di Brescia, ha ricordato commossa la sua amata zia, scomparsa prematuramente a 40 anni, dopo aver combattuto a lungo la sua battaglia contro il cancro.

Chi era Nadia Toffa

“Non voglio ricordare la ‘Iena’ che tutti conosciamo o la guerriera ma la mia cara zia, che aveva fiducia in me, che mi rincorava e che trovava sempre tempo per darmi consigli e tanto tanto sostegno. Avrei voluto godere di più del tuo amore, mi ripeteva sempre di essere forte e di sorridere alla vita perché è sempre bella e io lo farò per lei”, ha detto la giovane nipote della presentatrice del programma di Mediaset.

“Cara zia Nadia, rappresenti per me un modello di donna straordinaria, molto molto coraggiosa, sono fiera di essere tua nipote e spero di somigliarti un pochino”, ha continuato la ragazzina.

Nadia Toffa rivela: “Il cancro è tornato, sono stata operata di nuovo”

Ai funerali della Iena sono arrivate migliaia di persone da tutta Italia. In tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Nadia Toffa nella sua città. Fino all’ultimo la Iena ha combattuto con il sorriso la malattia che la stava divorando.

Sui social, soprattutto, Nadia Toffa ha raccontato il cancro e il suo percorso, dentro e fuori dagli ospedali. La Iena ha cercato in questo modo di sensibilizzare al tema delicato della malattia, sostenendo con il suo esempio tanti suoi fan che, come lei, si trovano a combattere contro il cancro.

Il racconto della malattia nelle foto su Instagram

Nadia Toffa ormai da un mese non pubblicava più su Instagram aggiornamenti sul suo stato di salute. Tanti i fan che si sono insospettiti e preoccupati. Quando il 13 agosto è stata annunciata la morte della conduttrice Mediaset, mezzo paese si è sentito toccato dalla notizia. Nadia ha lasciato un vuoto immenso nelle vite di chi l’ha conosciuta, ma, soprattutto, ha lasciato l’esempio della sua vita.