Luca Onestini, il gesto d’amore per la sua Ivana

“Un bacio che mi porterò dietro per due settimane come l’ultimo respiro profondo prima di una grande immersione”: le parole di Luca Onestini su Instagram sono cariche d’amore. L’ex gieffino vip pubblica una foto con tanto di bacio ad Ivana Mrazova. Spunta una dedica inaspettata.

La coppia, che fa sognare migliaia di fan, viene seguita ininterrottamente sui social dai tempi del Grande Fratello Vip.

Tra loro va tutto a gonfie vele ed in queste ultime settimane sono stati insieme in Sardegna dove Luca è impegnato con le dirette di RTL102.5 dalle 13 alle 15. Foto e video hanno testimoniato il loro viaggio in alcune bellissime località della Sardegna.

Ivana, però, da qualche ora è partita per raggiungere la sua famiglia a Praga. Qualche giorno lontano da Luca e poi tornerà a casa. Ovviamente da lui. Ma Onestini già avverte la mancanza di Ivana e le fa una super dedica che lascia senza fiato fan e follower sui social.

La coppia – lo ricordiamo – è nata sotto ai riflettori del Grande Fratello vip due anni fa. Tra loro è scoppiata subito una scintilla che ha acceso una passione invidiabile. Da tempo i fan si domandano quando convoleranno a nozze. Chissà! Tutto top secret. Per adesso.