L’inganno trama, di cosa parla il film di Sofia Coppola con Nicole Kidman

L’inganno trama, di cosa parla il film di Sofia Coppola

Sofia Coppola è tornata al cinema con L’inganno, un film la cui trama è estrapolata dal romanzo “A Painted Devil”. Il testo, del 1966, è stato scritto da Thomas P. Cullinan e soltanto cinque anni dopo quello stesso testo ha avuto la sua prima trasposizione cinematografica grazie a Don Siegel che ha diretto “La notte brava del soldato Jonathan”: era il 1971 e Clint Eastwood vestì i panni di un soldato nordista.

L’inganno è un film portato in concorso al Festival di Cannes 2017, dove ha portato a casa il premio per la miglior regia. Nel cast spuntano nomi importanti per Hollywood, come Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning e Colin Farrell.

Il cast del film L’inganno

Vediamo di cosa parla il film.

L’inganno trama | Di cosa parla il film

Nella Virginia della Guerra di Secessione americana, l’equilibrio della rigida scuola al femminile diretta da Miss Martha viene stravolta dall’arrivo di un uomo ferito. Il soldato John McBurney è stato trovato brutalmente ferito a una gamba nel bosco dalla piccola Amy, la quale non pensando di creare problemi ha portato l’uomo dritto all’istituto della Farnsworth Seminary al cospetto della sua rigida direttrice.

Le studentesse all’interno della scuola conducono una vita fatta di riti e obblighi, dove si mangia, si prega e si studia. Non sono ammessi uomini nel mezzo. L’unica parentesi alternativa è quella musicale. La scuola tiene le ragazzine lontane dal conflitto e pone loro le basi per una vita normale, finché non arriva un soldato ferito che porta con sé gli aloni della guerra.

Tutto quello che c’è da sapere sul film L’inganno

Miss Martha decide di ospitare quell’uomo sofferente soltanto per rimetterlo in sesto, rifugio e ospitalità momentanea che iniziano a piegare i sistemi della scuola. Le ragazze iniziano a infatuarsi dell’uomo facendo emergere passioni, amori e rivalità che compromettono la loro permanenza all’interno dell’edificio.

Soltanto più avanti le ragazzine si renderanno conto del doppio gioco del soldato e di come la sua presenza le abbia messe le une contro le altre. Alicia porta i capelli sciolti dopo l’arrivo di John, il corsetto allentato è una chiara dimostrazione d’interesse che il soldato coglie senza difficoltà, così come le altre ragazze. Edwina, di fatti, scopre una travolgente gelosia, quando le attenzioni del soldato s’indirizzano verso la giovane Alicia.

L’inganno viene proposto in prima serata domenica 18 agosto 2019 su Canale 5.