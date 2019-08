L’inganno, il film: tutto quello che c’è da sapere dalla trama al cast allo streaming

Prendete Nicole Kidman, mettetela nello stesso cast di Elle Fanning, Colin Farrell e Kirsten Dunst e avrete il film L’inganno.

Film in concorso al Festival di Cannes 2017, dove la regista Sofia Coppola ha ricevuto il suo premio (per la miglior regia), L’inganno ha visto la realizzazione con un budget di 10,5 milioni di dollari.

Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo “A Painted Devil”, un libro del 1966 di Thomas P. Cullinan riedito poi in seguito all’uscita del film con il titolo “The Beguiled”. Quella di Sofia Coppola non è la prima trasposizione cinematografica: nel 1971 anche Don Siegel portava la storia al cinema con il titolo “La notte brava del soldato Jonathan”.

Vediamo insieme qual è la trama del film, il cast e dove vederlo in tv e streaming.

L’inganno film | Trama

Siamo in Virginia, durante la Guerra di Secessione. John McBurney, caporale nordista, viene ritrovato in un bosco gravemente ferito a una gamba dalla piccola Amy. La bambina, per salvarlo, lo porta con sé al collegio femminile dove risiede insieme ad altre quattro studentesse: Alicia, Jane, Marie, Emily e l’insegnante Edwina Morrow.

Martha Farnswort, rigida direttrice dell’istituto, decide seppur a malincuore di curare il soldato, comprendendo bene i pericoli della sua presenza in quell’edificio. L’uomo infatti viene confinato in una camera adibita alle lezioni di musica, ma ciò non frena il nascere di nuove passioni, gelosie, rivalità e fragilità nascoste tra le donne dell’istituto, una serie di eventi che la direttrice aveva già previsto.

Del resto, John sa perfettamente quale effetto sortisce la sua presenza all’interno dell’istituto, anzi, si approfitterà dell’affetto genuino di quelle donne per allungare la sua permanenza anche dopo la guarigione.

Ma molto presto le dirette interessate capiranno che c’è qualcosa che va ben oltre la propria gelosia e così, capendo che il soldato sta giocando sporco, decidono di ricambiare la cortesia e organizzeranno un modo per farlo fuori.

L’inganno film | Cast

L’inganno è un film intrigato che vede alla regia Sofia Coppola, inoltre vanta di un cast ricco:

Colin Farrell: John McBurney

Nicole Kidman: Martha Farnsworth

Kirsten Dunst: Edwina Morrow

Elle Fanning: Alicia

Angourie Rice: Jane

Oona Laurence: Amy

Emma Howard: Emily

Addison Riecke: Marie

L’inganno film | Streaming

Ma dove vedere L’Inganno? Il film è stato portato in sala per la prima volta nel 2017, ma in tv viene proposto da Canale 5 domenica 18 agosto 2019 in prima serata e in prima tv assoluta.

Chi non può seguire in diretta televisiva il film potrà anche avvalersi della diretta streaming tramite MediasetPlay.