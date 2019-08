L’inganno cast, attori e personaggi del film diretto da Sofia Coppola

Nella Virginia del 1864, mentre l’America è nel pieno della Guerra di Secessione, un istituto femminile viene scombussolato dall’arrivo di un uomo ferito il cui fascino farà emergere la rivalità tra donne. L’inganno è un thriller psicologico del 2017, presentato quell’anno al Festival di Cannes e diretto da Sofia Coppola, la quale in occasione della kermesse francese ha portato a casa il premio per la miglior regia.

Il film è la trasposizione cinematografica del romanzo “A Painted Devil”, un libro del 1966 scritto da Thomas P. Cullinan e portato al cinema per la prima volta da Don Siegel nel 1971 con “La notte brava del soldato Jonathan” il cui protagonista era Clint Eastwood.

La trama nel dettaglio del film L’inganno

A distanza di tanti anni, è il turno di Sofia Coppola che porta con sé un cast ricco di volti ben conosciuti e amati in quel di Hollywood. Vediamo insieme di chi si tratta.

L’inganno cast | Attori e personaggi del film

Un cast degno di nota ha dato vita a un film molto apprezzato di qualche anno fa. Tra i primi nomi che saltano all’occhio figura sicuramente Nicole Kidman, attrice Premio Oscar molto amata che di recente si è anche data alla televisione con Big Little Lies ma che abbiamo avuto modo di apprezzare nel corso degli anni per le sue innumerevoli pellicole come Lion – La strada verso casa, Rabbit Hole, Da morire, Moulin Rouge, The Hours, Cuori ribelli, Aquaman e Il cardellino.

Al suo fianco, nel film L’inganno vediamo le giovani ragazze dell’istituto. Kirsten Dunst, ad esempio, conosciuta per aver recitato nella prima trilogia di Spider-Man e per aver interpretato Claudia nel film Intervista col vampiro, qui interpreta Edwina Morrow.

Rivale in amore è Alicia, interpretata da Elle Fanning, volto ormai conosciuto dal grande schermo anche per la sua presenza al Festival di Cannes 2019. La Fanning ha recitato al fianco di Angelina Jolie in Maleficent.

Angourie Rice, conosciuta per aver recitato in Ogni giorno e Spider-Man: Far From Home, qui interpreta Jane, mentre Oona Laurence interpreta Amy.

Ancora, nel cast de L’inganno troviamo Emma Howard che interpreta Emily e Addison Riecke che interpreta Marie.

E il tenebroso soldato alla ricerca d’attenzioni femminili? Nel film diretto da Sofia Coppola prende le sembianze di Colin Farrell, che di recente abbiamo visto al cinema con Dumbo.

L’inganno viene trasmesso in prima assoluta su Canale 5 domenica 18 agosto 2019 in prima serata.