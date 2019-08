Jovanotti e la sorpresa per il matrimonio di una coppia di fan

Che Jovanotti sia un gran romanticone è cosa nota, basta ascoltare tante delle sue canzoni, ma a confermarlo stavolta è un gesto particolare: il messaggio che il cantante ha inviato a una coppia di fan che avrebbe dovuto celebrare il loro matrimonio durante il concerto di Vasto, in Abruzzo.

I due avevano organizzato tutto nei minimi dettagli, preparando anche la trasferta per una cinquantina di amici e parenti che sarebbero arrivati nella cittadina abruzzese direttamente dalla Sicilia. E così la coppia, anche se a malincuore, non ha voluto rinunciare al matrimonio ormai pronto, decidendo di promettersi amore eterno non più sotto al palco del cantante, ma in un altro luogo della città.

Poco prima di dirsi sì, però, è arrivata la sorpresa: Jovanotti ha inviato alla coppia di fan un messaggio, un video in cui cantava per loro una delle sue canzoni più romantiche, A te. I due hanno guardato il video davanti a tutti i loro invitati con gli occhi pieni di lacrime di gioia.

Jovanotti ha diffuso il video su Facebook, accompagnandolo da un messaggio per gli sposi: “Cari Susanna e Andrea! Felicitazioni ragazzi! W gli sposi! Avremmo dovuto essere a #jovabeachparty sulla spiaggia di Vasto, avevate organizzato tutto, ma il vostro amore sia molto più forte di un piccolo cambio di programma”.

“La vita è l’arte della gestione degli imprevisti e guardando questo video mi sembra che voi ci riusciate benissimo! Vi aspetto il 21 settembre a Milano (come vi ho appena detto nel mio videomessaggio) mi raccomando Susanna e Andrea stessi vestiti che celebriamo le nozze di… sabbia (un mese di matrimonio ❤️😁👏👏👏). Tanta felicità a voi!”, ha concluso il cantante su Facebook, invitando la coppia a rinnovare così le notte e coronare il sogno di sposarsi alla presenza del loro cantante preferito.