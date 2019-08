Giochi di potere film: trama, cast e streaming della pellicola

Giochi di potere è un film del 2018 diretto da Per Fly e che vede come protagonisti Theo James e Ben Kingsley.

Il film in lingua originale s’intitola Backstabbing for Beginners poiché trae ispirazione da “Backstabbing for Beginners: My Crash Course in International Diplomacy”, libro di memorie di Michael Soussan, giornalista freelance che ha scritto sulle pagine del New York Times e del Wall Street Journal e che racconta della sua esperienza alle Nazioni Unite nel 1997.

Ma di cosa parla? E qual è il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni relative a Giochi di potere.

Giochi di potere film | Trama

Michael Sullivan è figlio di un diplomatico americano ucciso nel 1983 e vuole seguire le orme del padre entrando nelle Nazioni Unite. Il primo incarico di Michael è quello di assistente speciale a Pasha, alto funzionario dell’ONU incaricato di supervisionare il programma Oil For Food, un servizio tramite il quale l’Iraq di Saddam Hussein può vendere petrolio in cambio di generi di prima necessità, sotto la stressa supervisione delle Nazioni Unite.

Michael ha realizzato il sogno di una vita ma, una volta in Iraq, si renderà conto che spesso i sogni non trovano posto nella realtà. Credendo di potersi fidare di Pasha, capo ed esperto diplomatico, Michael capirà di essersi forse immischiato in una cospirazione ad alti livelli e l’unica via di fuga sarà la denuncia, mettendo a rischio la sua vita e della donna che ama.

Giochi di potere film | Cast

Chi vediamo nel cast del film? Il protagonista, l’idealista Michael, è interpretato da Theo James, attore che ha conosciuto la fama grazie alla saga di Divergent ma anche per I fantasmi di Bedlam, Il segreto e Golden Boy.

A interpretare il pragmatico Pasha è Ben Kingsley, conosciuto per aver recitato in oltre 50 anni di carriera in tantissimi film come La morte e la fanciulla, Schinder’s List, Shutter Island, Hugo Cabret, Iron Man 3, Il libro della giungla, Tradimenti, Nomis e The Walk.

Nella pellicola d’azione vediamo anche Jacqueline Bisset interpretare Christina Dupre, Belçim Bilgin interpretare Nashim, Rossif Sutherland interpretare Trevor, Rachel Wilson nelle vesti di Lily, Brian Markinson interpretare Rasnetsov e Daniela Lavender interpretare Ruth Zekra Kal.

Giochi di potere film | Streaming

Ma dove vedere il film? Giochi di potere viene proposto in prima serata domenica 18 agosto 2019 su Rete 4, che potete trovare al tasto 4 del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole seguire il film in diretta streaming o recuperarlo in un secondo momento può accedere a MediasetPlay.