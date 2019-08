La foto sexy di Elisa Isoardi su Instagram

Elisa Isoardi riparte da sé, e appare splendida in una foto sexy che condivide su Instagram. L’immagine, che ritrae la conduttrice tv lucente e sorridente, fa parte di uno shooting realizzato per il settimanale Diva e Donna, a cui Isoardi ha anche rilasciato un’intervista esclusiva.

Nella conversazione la presentatrice rivela dettagli inediti sulla fine della storia con Matteo Salvini:

“Mi stavo annientando nell’attesa.Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso. Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi. Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier‘. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”, ha dichiarato il volto di Rai1.

E sull’attuale fidanzata di Matteo Salvini, Francesca Verdini, ha commentato: “Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me. E viceversa. Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore. Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso”.

Ora sembra proprio che Elisa Isoardi si sia lasciata la storia con il ministro dell’Interno premier definitivamente alle spalle dopo mesi di assestamento, e festeggia mostrandosi serena e sexy in foto.

“Oggi svegliandomi Ho realizzato che Che tutto il resto è stupido. Voglio provare a vivere…. buona serata ragazzi”.

La foto sexy si Elisa Isoardi fa sognare i fan, che commentano e la rassicurano: sei la migliore e ti aspettiamo a La Prova del Cuoro, il programma tv che la conduttrice tornerà a presentare a partire da settembre.

