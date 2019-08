L’orribile storia di Roger: il coniglio lapidato a Ischia da un gruppo di turisti in yacht

Un gruppo di turisti ha preso a sassate e ucciso un coniglio a Ischia dopo essere scesi dal proprio yacht: si chiamava Roger.

Roger era la piccola mascotte della spiaggia di Varulo, nella frazione di Lacco Ameno a Ischia.

I turisti avevano lanciato una sorta di scommessa: il primo in gradi di finire l’animale per primo avrebbe vinto. E un vincitore c’è stato, perché il piccolo coniglio Roger è stato ucciso.

A denunciare l’orribile episodio su Faceboo il gruppo Animalisti italiani in un post, che racconta di come il gruppo ha lapidato Roger anche davanti a bambini, e che chiede aiuto agli utenti nella ricerca dei responsabili

“Roger, era stato chiamato così, un coniglio che da qualche settimana viveva sulla spiaggia di Varulo in località Lacco Ameno ad Ischia. I visitatori gli portavano tutti i giorni frutta fresca, sedano e insalata e i bambini si divertivano a vederlo saltellare felice sugli scogli”, scrive lo staff del gruppo Facebook.

“Ma a Ferragosto un gruppo di menti malate e annoiate, scesi da uno yacht, ha ben pensato di scommettere a chi riusciva per prima a ucciderlo con un colpo di pietra. Un vincitore c’è stato. Roger è morto con la schiena spezzata. Lapidato per divertimento anche davanti ad alcuni bambini”.

“Animalisti Italiani sporgerà denuncia per maltrattamento e uccisione di animale al momento contro ignoti. Chiediamo a chiunque possa fornirci informazioni utili per risalire a questi criminali, di contattarci al più presto per e-mail. Troppa violenza sui più deboli, troppo odio, di umano ci resta veramente poco”, scrive ancora il gruppo animalista nel suo post di denuncia contro l’uccusione del coniglio Roger, di cui posta una foto.

