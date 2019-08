Arisa e la foto in bikini che spopola sui social

Arisa pubblica una foto in bikini per liberarsi dai complessi legati al fisico.

Nella foto, la cantante e vincitrice del festival di Sanremo 2009 si mostra libera e spensierata in costume da bagno al mare, a Trinitapoli.

“Trinitapoli ci sei? Io ci sono e sto da Dio ♥️#instapip#instapiplovers #guerrieridellaluce#cosicomesei”

Arisa ha attraversato un periodo difficile per via del suo peso, che l’anno scorso ha superato i 66 chili dopo che la cantante ne ha presi 13 in soli due mesi.

In un lungo post, Arisa aveva rivelato le difficoltà legate alla dieta e agli ostacoli incontrati quando ha cercato di dimagrire.

“Io esagero sempre in una cosa sola che poi mollo per sfinimento. Vi faccio un esempio… Riguarda la dieta… Ci sono lunghi periodi in cui pur di vedermi bella fuori ed essere soddisfatta della mia femminilità mantengo un regime alimentare impeccabile. Mi passano davanti pizze, pizzette, dolci ecc e dico sempre: ‘No grazie, preferisco il pollo lesso’… Ma chi ci crede? Io sono di Pignola e mia madre è la maga della cucina. Se cresci in un posto dove ogni giorno benedici il cibo non puoi dimenticartene così… Perché serve entrare in un jeans”, aveva scritto Arisa su Instagram.

Ma adesso sembra star meglio, e il drastico taglio di capelli segna una fase di rinascita per Arisa, che adesso decide di mostrarsi sui social così com’è, senza nascondere le forme.

In tanti apprezzano la sua bellezza: bella e vera come il sole, affascinante come la luna, unica come la luce.

Altre persone, invece, la criticano: “Fatti un bagno d’umiltà che ne hai davvero bisogno”.

Oppure: “Fai ridere”.

Ma Arisa sembra davvero in forma e il numero di persone che la apprezza supera di gran lunga quello degli haters.

Arisa su Instagram: “Ho preso 13 kg in due mesi. Toccare il fondo, non piacersi e ricominciare”