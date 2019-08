Valentino Rossi parla della fidanzata Francesca Sofia Novello

Il campione della MotoGp Valentino Rossi ha parlato della sua vita privata, e quindi anche della sua fidanzata, in un’intervista a Radio Rai che andrà in onda oggi pomeriggio nel corso di Domenica Sport. In particolare il pilota Yamaha ha toccato il tema della famiglia: “Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo – le sue parole -. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata”.

Da oltre un anno Valentino Rossi è legato alla fidanzata Francesca Sofia Novello (modella di intimo di Arese, in provincia di Milano): “La cosa che faccio il pilota e sono Valentino Rossi ha aiutato. Però sono anche un tipo interessante, un “bel ragazzo” e le donne con me si divertono”, ha detto qualche mese fa alla Gazzetta.

I due si sarebbero conosciuti a Monza, nel 2016, quando la ragazza lavorava come “ombrellina”, ovvero una delle ragazze che tengono in mano gli ombrelli vicino ai piloti prima dell’inizio della gara

Nell’intervista Rai il quarantenne nove volte vincitore del Mondiale si sofferma anche sulla politica: “Ho iniziato a seguirla negli ultimi 10 anni per cercare di capire cosa accade, ma credo di non avere mai votato”.

A 23 anni dall’esordio Mondiale Valentino Rossi è ancora l’uomo immagine del circus. I circuiti dove fa tappa la MotoGp si riempiono in parte grazie a lui. In ogni parte del mondo c’è una marea gialla che lo aspetta. “Dopo 25 anni di carriera il tesoro che mi rimane sono loro, i tifosi che vengono in pista per vedermi e emozionarsi – le sue parole -. Loro sono la cosa che mi rimarrà dentro quando tutto finirà”. Il più tardi possibile, la speranza dei tifosi.

