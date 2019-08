Matteo Salvini zappa la terra a casa del “suocero” Denis Verdini | FOTO

Matteo Salvini nell’orto di casa Verdini con la fidanzata Francesca

In queste ore di crisi di governo Matteo Salvini, protagonista assoluto di questo esecutivo, si mostra agli italiani a torso nudo, nell’orto, a zappare la terra.

Ennesima trovata per riconquistare l’elettorato dopo le recenti giravolte politiche? Dopo dieci giorni di crisi, attacchi, scontri, dichiarazioni e tentativi di alleanze Salvini continua infatti a sorprendere.

In attesa del suo prossimo colpo di scena, il vicepremier leghista si concede una pausa insieme alla fidanzata Francesca Verdini.

In campagna, ospite del “suocero” ed ex parlamentare forzista Denis Verdini, Salvini si dedica alla terra. Coltiva l’orto e pubblica la foto a torso nudo su Facebook.

Matteo Salvini e la foto nell’orto in campagna

La didascalia che il leader del Caroccio ha scelto per la sua foto nell’orto è “Fiori di zucca”.

Il ministro dell’Interno aveva già condiviso sui social un selfie in mezzo alla natura. Immerso in una vigna, il Salvini il 16 agosto ha scritto: “Qualche ora di riposo in campagna. Buon pomeriggio Amici!”.

