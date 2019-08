Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 17 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 17 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi sabato 17 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 17 agosto 2019 | Sagittario, Pesci, Vergine

Tra i segni fortunati di oggi Paolo Fox vede sicuramente l’Ariete: dopo le incertezze dei giorni scorsi, finalmente tornerete a sentirvi più sicuri di voi. Approfittatene per recuperare in amore.

Bel periodo anche per i Leone sia sul lavoro sia in amore. Cercate però di non essere troppo presuntuosi, questo atteggiamento potrebbe tornarvi contro ancora più forte.

Giornata positiva poi per i nati sotto il segno dello Scorpione. La fase di crisi dei giorni scorsi è ormai alle spalle e da oggi guarderete con maggiore ottimismo al futuro.

Sarà un bel sabato infine per gli Acquario. Finalmente ci saranno le energie giuste per risolvere dei problemi di lavoro che comportano anche risvolti economici. In amore ci vorrà un po’ di tempo per risolvere alcune questioni.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 17 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Giornata poco piacevole, quella di oggi, per i Gemelli: dovrete essere molto prudenti nell’affrontare discorsi difficili in amore e in famiglia. Meglio rimandare il tutto a domani.

Sabato sottotono per i Vergine in cui aleggia un po’ di tensione. Anche oggi, come nei giorni scorsi, meglio fare solo il minimo indispensabile, perché potrebbero esserci problemi con chi vi circonda.

Giornata amara infine per i Bilancia, oggi e domani meglio essere prudenti. Siete tesi e nervosi per alcuni problemi o delusioni. Cercate di scrollarvi di dosso le preoccupazioni, di pensarci meno.