Oroscopo Paolo Fox 17 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 17 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 17 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 agosto 2019 | Previsioni

Dopo le incertezze dei giorni scorsi, finalmente molti Ariete torneranno a sentirsi più sicuri di se. Un consiglio? Approfittatene per recuperare in amore, perché probabilmente ci sono state delle incomprensioni e dei dissapori che adesso vanno chiariti. Gli ostacoli si superano. Basta volerlo.

Dopo un periodo davvero pesante sotto molti punti di vista, adesso parte una fase di recupero per i nati sotto il segno del Toro: la fine di agosto vedrà delle stelle tutte a vostro favore. Cercate di mantenere la calma, a breve arriveranno delle belle soddisfazioni.

Cari Gemelli oggi dovrete essere molto prudenti nell’affrontare discorsi difficili in amore e in famiglia: meglio rimandare il tutto a domani, perché oggi manca la forza e l’energia necessaria per affrontare nel modo corretto i problemi che ti circondano. Momento di riflessione per quanto riguarda l’amore.

Cancro, sul lavoro le cose continuano a non andare benissimo. Cercate di puntare maggiormente sull’amore e sui sentimenti, dedicati alla famiglia e al partner specie in questo weekend. C’è tempo per pensare al lavoro.

Bel periodo per i Leone sia sul lavoro sia in amore. Però cari Leone fate attenzione: cercate di non essere troppo presuntuosi, questo atteggiamento potrebbe tornarvi contro ancora più forte.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 agosto 2019 | Vergine

Giornata sottotono per i Vergine in cui aleggia un po’ di tensione. Anche oggi, come nei giorni scorsi, meglio fare solo il minimo indispensabile, perché potrebbero esserci problemi con chi vi circonda. Ma pazientate: il vento cambierà.

Cari Bilancia, oggi e domani meglio essere prudenti. Siete tesi e nervosi per alcuni problemi o delusioni. Cercate di scrollarvi di dosso le preoccupazioni, di pensarci meno. Il vento cambierà.

Giornata positiva, di recupero sia in amore che in ambito professionale per i nati sotto il segno dello Scorpione. La fase di crisi dei giorni scorsi è ormai alle spalle e da oggi guarderete con maggiore ottimismo al futuro. Novità anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 agosto 2019 | Sagittario

I Sagittario avranno un sabato particolare. Un consiglio? Usate molta cautela nei rapporti con gli altri, perché possono esserci delle incomprensioni. Cerca di evitare scontri e discussioni. Domani la situazione cambierà.

Capricorno, continuate ad essere duri, tosti. Fermi sulle vostre posizioni. Se recentemente un rapporto ha avuto uno stop, è probabile che sia l’altro che tornerà da voi nei prossimi giorni.

Giornata positiva per gli Acquario. Finalmente ci saranno le energie giuste per risolvere dei problemi di lavoro che comportano anche risvolti economici. Per quanto riguarda l’amore, invece, ci vorrà ancora un po’ di tempo per sistemare le cose…

Momento di transito per i Pesci: a fine agosto prenderai delle decisioni molto importanti per il tuo futuro. Potrebbero esserci dei cambiamenti decisivi, prenderai consapevolezza del tuo valore.

