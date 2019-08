Oroscopo di domani 18 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 18 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 18 agosto 2019:

Cari Ariete, il weekend porta per il vostro segno grandi soddisfazioni e passi in avanti soprattutto se avete avviato da poco una nuova attività. Lavorate con ottimismo e fiducia, le stelle vi assistono. In amore invece attenti a possibili discussioni con il partner.

Cari Toro, venite da un periodo davvero complesso sotto molti punti di vista: adesso però finalmente avete rialzato la testa e ritrovato il sorriso. Specie per quanto riguarda la vita professionale, avete grande energia e voglia di fare. Sarete contagiosi positivamente.

Oroscopo di domani 18 agosto 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, in amore molta attenzione nella vita di coppia. Se ci sono questioni da chiarire, fatevi avanti e portate avanti con fermezza le vostre ragioni, ma senza essere troppo rigidi. Solo con il dialogo, infatti, si ottengono risultati concreti.

Tensioni sul lavoro secondo l’oroscopo di domani: cercate di evitare inutili discussioni, soprattutto con i vostri superiori. Questo clima di disagio può essere dovuto alla sensazione che qualche vostro collega stia cercando di mettervi i bastoni fra le ruote.

Amici del Leone, siete il segno dell’anno e in particolare di questa estate 2019. Anche domani 18 agosto 2019 vi confermate tra i segni più fortunati. Approfittatene per rilassarvi in questa domenica, in attesa della ripresa della nuova settimana, che per molti coincide con il ritorno a lavoro.

Oroscopo di domani 18 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, grandi novità in arrivo per il vostro segno. Se siete single, può essere il momento giusto per rimettersi in pista e trovare l’anima gemella. Gettatevi nella mischia con entusiasmo, trovando il coraggio di dimostrare i vostri sentimenti.

Cari Bilancia, sfruttate questo weekend per fare qualche nuovo incontro: non necessariamente e non solo a livello sentimentale, ma anche qualche amicizia o nuova conoscenza con cui trascorrere ore spensierate in quest’ultima parte dell’estate.

Amici dello Scorpione, giornata all’insegna del relax secondo l’oroscopo di domani quella di domenica 18 agosto 2019. Approfittatene per stare con i vostri cari e rilassarvi: siete stati molto presi dal lavoro, ma non trascurate mai le persone che contano davvero.

Oroscopo di domani 18 agosto 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, in arrivo una giornata piuttosto sottotono sotto molti punti di vista. In particolare in amore in questo weekend non mancano le tensioni e le discussioni: cercate di non prendervela per ogni cosa e di farvi scivolare addosso alcune frecciatine del partner.

Amici del Capricorno: soprattutto la mattinata di domani sarà davvero al top dal punto di vista dei sentimenti. Se siete in coppia, approfittatene per un dolce risveglio mattutino: perché non sorprendere il partner facendogli trovare la colazione a letto?

Amici dell’Acquario, dovete stare molto attenti dal punto di vista economico: non spendere oltre le vostre possibilità. Occhio al portafogli, dunque, considerando che ultimamente potreste aver avuto delle uscite impreviste a cui far fronte.

Cari Pesci, molti impegni di lavoro da portare avanti. Potreste sentirvi stressati e sottotono, ma non temete. Riuscirete a realizzare tutti i vostri progetti e obiettivi, anche se forse dovrete aspettare più del previsto. Bene l’amore.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 18 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

