Oroscopo Branko 18 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 18 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 18 agosto 2019.

L’oroscopo di TPI di oggi

L’oroscopo di oggi di Paolo Fox

I segni fortunati di oggi secondo Fox

Venere in Leone e Giove in Sagittario vi porteranno fortuna, soprattutto stasera, quando la Luna arriva in Ariete e saluta Marte che va in Vergine, segno del vostro lavoro. Continuate a condurre una vita ricca di stimoli e passioni, ma domani iniziate a concentrarvi nuovamente sul lavoro per non tornare dalle ferie troppo spiazzati.

L’OROSCOPO DI AGOSTO 2019

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO SECONDO PAOLO FOX

Toro Mercurio in Leone provoca emozioni nei rapporti lavorativi. Da domani Marte in transito nella Vergine vi daranno nuova energia e permetteranno di riprendere le energie. La luna consiglia di partire per un viaggio. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

Oroscopo Branko 18 agosto 2019 | Gemelli

Pressione di Marte dall’alba, con Luna in Pesci, per questo durante la giornata vi sentirete un po appesantiti. Nausea provocata da Giove-Nettuno: tocca stare attenti al fegato e limitare le bevante e gli alimenti dannosi. Di questo Ferragosto resterà il ricordo di Venere appassionata e complice, calda in Leone fino al 21, mentre Mercurio suggerisce un bel matrimonio.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX Cancro Preparatevi a incontrare l’amore e a riconoscerlo subito, a prima vista. Domenica apre con Luna in Pesci e Marte che torna diretto al vostro segno: il transito porta amore e rafforza i legami. Ma voi non sapete amare se non siete agitati, sospettosi, allora in serata vi verra’ voglia di discutere, ma cercate di resistere, perché la persona amata non vi nasconde niente. I colleghi invece potrebbero non essere così trasparenti.

Marte in Vergine è arrivato all’alba, e la Vergine è un segno amico che rappresenta un settore felice del vostro oroscopo. Grandi incontri professionali o d’affari, sentimentali o di amicizie, in arrivo. Per progetti ambiziosi e cose a cui tenete, attendete fino al 23, quando il Sole aprirà una pagina nuova.

Oroscopo Branko 18 agosto 2019 | Sagittario Deciderete voi come comportarvi con l’altro sesso quando Marte comincerà a remarvi contro Oggi va in Vergine, ma la Luna in Pesci non vi varà sentire bene. In serata passerà invece in Ariete, avrete due giorni per concludere accordi e affari importanti. Evitate cambi repentini. Capricorno Vi sposerete oggi, a mezzogiorno? Dalle prime ore del giorno potrete rinnovare la promessa d’amore, comunicare con la persona che conoscete da poco ma già sentite vostra, all’altezza di un Capricorno. Le donne sono pronte a dare amore e a riceverlo. Dopo Ferragosto, riunione familiare per decidere mosse in affari, Marte in Vergine porta fortuna. Acquario Marte finalmente positivo! Un vero sollievo per Toro e Scorpione, quindi se avete rapporti con i due segni saprete meglio cosa significa avere questo pianeta contro. PE quando in un oroscopo diventa positivo, stimolante e battagliero, si vince! Attendete il 23, o anche un po prima, per vedere i primi risultati. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci

Il periodo vacanziero volge al termine con l’ngresso dei pianeti in Vergine, segno importante per le vostre collaborazioni e rapporto più intimi e stretti. Marte inaugura un periodo di contrasti, voi cercate di non creare problemi, soprattutto dal punto di vista legale. Di mezzo c’è anche Giove: godetevi questa bella Luna nel segno, perché un sogno d’amore sarà realizzato. Raccoglierete soldi fino al 23.