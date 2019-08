Oroscopo Branko 17 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 17 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 17 agosto 2019.

Prosegue il bel momento per i nati sotto il segno dell’Ariete: ottimi influssi per quanto riguarda l’amore e gli affetti. Potete centrare un grande traguardo professionale, iniziare transazioni, speculazioni dai profitti oltre le aspettative.

Toro Cari Toro, oggi inizia il cambio di quadro astrale atteso con impazienza. Il segnale positivo e ottimistico arriva da Luna da ieri in Pesci, perfetta per organizzazione della casa. Dovreste essere nei posti giusti per incontrare chi conta. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 12 al 18 agosto 2019

Oroscopo Branko 17 agosto 2019 | Gemelli

Gemelli, fate più attenzione a ciò che succede e si prepara nella vita familiare, non solo sotto il profilo materiale, economico. Luna in Pesci provoca onde di disturbo per l’ambiente professionale.

Il bello sta arrivando per gli Scorpione. Da domani mattina all’alba godrete di un bel momento: il vostro ferragosto. Lavoro: buone notizie in arrivo

Oroscopo Branko 17 agosto 2019 | Sagittario Cominciate a selezionare impegni, fare scelte ragionate, catalogare tutto, mettere al sicuro i soldi. Poi di queste perle farete una collana. Domani inizia il transito di Marte in Vergine, la battaglia con Giove sarà faticosa, oggi rilassatevi. Capricorno Cari Capricorno, tornano forti influssi di passionalità. Ci sarà tensione invece nel mondo professionale, lavoro, a volte famiglia. I giovani del segno, così dotati, potranno crearsi presto una posizione. Importanti incontri in ambito sociale. Acquario Acquario, il pianeta della passione fisica, energia, conquista, indipendenza esce dal Leone e domani all’alba sarà già in Vergine, niente male per conquiste sexy, finché siete in vacanza. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci Per i Pesci oggi sarà un buon momento per questioni private, molto personali e intime, per la famiglia e rapporti con altri parenti che vivono magari altrove, per rafforzare le amicizie nate da poco.