Million Dollar Baby: trama, cast e streaming del film stasera su Rai 3

Questa sera, sabato 17 agosto, su Rai 3 alle 20.30 va in onda Million Dollar Baby, film drammatico del 2004 interpretato, diretto e prodotto da Clint Eastwood.

La pellicola, dedicata al mondo della boxe, è tratta da un racconto della raccolta Rope Burns di F.X. Toole e ha ricevuto diversi premi Oscar: come miglior film e miglior regia, mentre altre due statuette sono andate alla protagonista Hilary Swank (miglior attrice protagonista) e a Morgan Freeman (miglior attore non protagonista).

Million Dollar Baby film | Trama

Il film racconta la storia di Frankie Dunn (Clint Eastwood), vecchio allenatore di pugili che possiede una palestra ma che ha ormai perso ogni stimolo verso il suo lavoro. Il suo collaboratore è Scrap, ex pugile altrettanto disilluso.

La vita dei due verrà stravolta dall’arrivo di Maggie, una donna che, seppur non più giovanissima, è decisa a diventare una pugilessa professionista. Dopo le iniziali difficoltà, Frankie inizierà ad allenarla e anche a farla giocare contro altre pugilesse, e Maggie dimostrerà grinta da vendere. Frankie finirà per affezionarsi a lei come alla figlia che non vede da anni e, infine, le organizzerà un incontro con la campionessa del mondo dei pesi Welter.

Durante l’incontro, però, qualcosa cambierà per sempre la vita di tutti loro: Frankie chiamerà Maggie con un nomignolo gaelico, Mo Cuishle e solo alla fine le rivelerà il significato.

Million Dollar Baby film | Cast

Qui di seguito il cast al completo del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Clint Eastwood – Frankie Dunn

– Frankie Dunn Hilary Swank – Margaret “Maggie” Fitzgerald

– Margaret “Maggie” Fitzgerald Morgan Freeman – Eddie “Scrap-Iron” Dupris

– Eddie “Scrap-Iron” Dupris Jay Baruchel – Danger Barch

– Danger Barch Mike Colter – Big Willie Little

– Big Willie Little Lucia Rijker – Billie “The Blue Bear”

– Billie “The Blue Bear” Brían F. O’Byrne – padre Horvak

– padre Horvak Anthony Mackie – Shawrelle Berry

– Shawrelle Berry Margo Martindale – Earline Fitzgerald

– Earline Fitzgerald Riki Lindhome – Mardell Fitzgerald

– Mardell Fitzgerald Michael Peña – Omar

– Omar Benito Martinez – manager di Billie

– manager di Billie Bruce MacVittie – Mickey Mack

– Mickey Mack Marcus Chait – J.D. Fitzgerald

– J.D. Fitzgerald Jude Ciccolella – Hogan

Million Dollar Baby film | Streaming

Dove vedere il film Million Dollar Baby in tv? Come già anticipato, la pellicola va in onda questa sera, sabato 17 agosto 2019, su Rai 3 a partire dalle 20.30.

Per vederla, dunque, basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre (o sul 503, in HD). O anche sul canale 103 di Sky, se siete abbonati alla celebre pay-tv.

Il film è inoltre disponibile anche in streaming, su Rai Play: la piattaforma streaming della Rai offre infatti la possibilità, gratuita, di vedere ciò che va in onda in tv anche su pc, smartphone e tablet. Per farlo, basta accedere con mail o account social a Rai Play, disponibile sia sul sito ufficiale che sull’omonima app per iOS e Android.

Ecco il trailer del film: