Manchester City Tottenham streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Premier League

MANCHESTER CITY TOTTENHAM STREAMING TV – Oggi pomeriggio, domenica 18 agosto 2019, alle ore 18,30 Manchester City e Tottenham si sfidano per la seconda giornata della Premier League 2019-2020. Uno dei primi big match della stagione.

Dove vedere Manchester City Tottenham in tv? Sky Sport? Rai? Dazn? E in live streaming gratis? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio:

Manchester City Tottenham streaming: dove vederla in tv

La gara di Premier League tra Manchester City e Tottenham sarà visibile via satellite (a pagamento) sui canali Sky Sport.

Il canale designato per la diretta è Sky Sport Football (canale 203) e la partita sarà commentata da Massimo Marianella, esperto di calcio inglese, in particolare della Premier League.

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio dove sarà presente Paolo Di Canio.

Il calcio d’inizio di Manchester City Tottenham è fissato alle ore 18,30 di oggi, domenica 18 agosto 2019.

Manchester City Tottenham: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita tra i Citizens e gli Spurs sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv satellitare su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero) in tempo reale.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Manchester City Tottenham streaming: le probabili formazioni

Guardiola dovrebbe preferire Laporte ad Otamendi in difesa, con Zinchenko confermato terzino sinistro. Il nuovo acquisto Rodri è già padrone assoluto del centrocampo, supportato da De Bruyne e David Silva. Recuperato Fernandinho, è convocato.

Nel Tottenham è probabile che Eriksen, tuttora in odor di cessione, parta ancora dalla panchina, col colpo di mercato Ndombele confermato titolare al pari dell’ex romanista Lamela.

Di seguito le probabili formazioni del Manchester City e del Tottenham per la sfida di oggi pomeriggio alle ore 18,30:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, David Silva; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.

Allenatore: Guardiola

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Walker-Pieters, Alderweireld, Sanchéz, Rose; Ndombélé, Sissoko; Lamela, Eriksen, Lucas Moura; Kane.

Allenatore: Pochettino