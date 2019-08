Io e Marilyn: il cast del film di Leonardo Pieraccioni. Tutti gli attori principali

Io e Marilyn: il cast del film di Leonardo Pieraccioni in onda stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5 va in onda il film di Leonardo Pieraccioni Io e Marilyn: con il celebre attore e regista toscano tanti attori che vanno a formare un cast di assoluto rilievo. Quali sono gli attori (e i rispetti ruoli) presenti nel film uscito nella sale nel 2019?

Nel cast di Io e Marilyn compaiono attori comici come Biagio Izzo, i grandi amici e colleghi di Pieraccioni, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo, il cantautore Francesco Guccini e, nel ruolo del fantasma di Marilyn, Suzie Kennedy. Ma vediamo tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Gualtiero Marchesi

Suzie Kennedy: Marilyn Monroe

Luca Laurenti: Petronio

Biagio Izzo: Pasquale

Rocco Papaleo: Arnolfo Biagioli

Massimo Ceccherini: Massimo Marchesi

Giorgio Ariani: paziente terapia di gruppo

Barbara Tabita: Ramona

Marta Gastini: Martina Marchesi

Gianna Giachetti: Jolanda

Francesco Guccini: Psichiatra

Francesco Pannofino: Maresciallo Stolfi

Niki Giustini: Carabiniere

Alessandro Paci: Carabiniere

Luis Molteni: Console

Giorgio Picchianti: Cugino di Jolanda

Francesco Brandi: Maggesi

Sidy Diop: Ruolo di Omar

Lucio Caizzi: cameriere

Marzia Fontana: Giannina Magnolfi

LA TRAMA DEL FILM IO E MARILYN

Dove vedere il film Io e Marilyn (e il cast) in tv e live streaming? Io e Marilyn va in onda in chiaro (gratis) su Canale 5. È possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it