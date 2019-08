Heather Parisi, tweet contro Lorella Cuccarini dopo flop Grand Tour

Heather Parisi contro Lorella Cuccarini. Ancora una volta. Questa mattina, 17 agosto 2019, Heather Parisi ha pubblicato su tweet velenosissimo contro la sua “nemica amatissima”, conduttrice del programma Grand Tour andato in onda ieri sera su Rai 1 e che ha registrato ascolti non entusiasmanti (1.429.000 telespettatori e il 9.2 per cento di share) finendo sotto nella sfida con Canale 5 dove ha trionfato “Spirito Libero”.

“Houston, abbiamo un problema! Cercasi disperatamente ascolti televisivi per ballerine sovraniste”, il tweet della Parisi che ultimamente è tornata a rinvigorire una rivalità che dura da decenni.

Tra Lorella Cuccarini e Heather Parisi è di nuovo guerra

E di sicuro non è finita qui: Lorella Cuccarini, da settembre, condurrà la “Vita in diretta” sempre su Rai 1 e sicuramente Heather Parisi la terrà d’occhio…

Perché la Parisi scrive “ballerine sovraniste”?

Il riferimento esplicito è all’intervista che Lorella Cuccarini ha rilasciato qualche mese fa al settimanale Oggi, in cui rivendica il suo animo sovranista – definendosi “sovranista più amata dagli italiani” – e appoggia apertamente la politica del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini.

“La differenza non è più tra destra e sinistra ma tra chi pensa agli elettori e chi alle élite e alla finanza”, spiegava la Cuccarini a Oggi. “Ci ritroviamo intrappolati nel pensiero unico, che ha un disegno dietro. Il mercato impone le leggi e tutto il resto”, aggiungeva ancora.

