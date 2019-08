Happy Face Killer: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera su Rai 2 va in onda in prima serata a partire dalle 21.05 il film Happy Face Killer, datato 2014 e diretto da Rick Bota. Nel cast David Arquette e Gloria Reuben.

Happy Face Killer | Trama

Il film racconta la storia di Keith Hunter Jesperson, aspirante poliziotto trasformatosi in camionista dopo un matrimonio fallito che strangola la sua prima vittima a seguito di un ragionamento, rimettendosi in viaggio il giorno dopo come se nulla fosse accaduto.

Nell’arco di cinque anni l’uomo si renderà colpevole di almeno otto omicidi di donne, lasciando come firma degli scarabocchi di facce felici. Quando per uno degli omicidi le autorità arrestano una donna e il suo fidanzato, Jesperson inizierà a schernire la polizia con una serie di inquietanti lettere ai giornali e scritte sui muri.

Cast

Ecco qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

David Arquette – Keith Jesperson

– Keith Jesperson Gloria Reuben – Melinda Gand

– Melinda Gand Daryl Shuttleworth – Sceriffo J. D. Cotton

– Sceriffo J. D. Cotton Stefanie von Pfetten – Diane Loftin

– Diane Loftin Josh Blacker – Peter Anselo

– Peter Anselo Peter Flemming – John Jesperson

Happy Face Killer | Streaming

Rai 2 è disponibile sul secondo canale del digitale terrestre. C’è poi anche la versione in HD del canale, disponibile al 502. E non è finita qui: per chi è in possesso di un decoder Sky, Rai 2 può essere visto anche al tasto 101 del proprio telecomando. Ci sono dunque possibilità per tutti i gusti.

Chi vuole seguire in diretta streaming il film, può farlo tramite RaiPlay. La piattaforma gratuita della Rai offre inoltre la possibilità di rivedere tutti i contenuti in qualsiasi momento grazie alla funzione on demand.

Il servizio di streaming e di on demand è completamente gratuito. Per accedere ad alcune funzionalità, al massimo, all’utente viene richiesta la registrazione. Anche quella, però, non richiede alcun pagamento.

Dove vedere Rai 2 in streaming