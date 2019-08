Crisi di governo: le ultime news del 17 agosto

La crisi di governo fa dietrofront: Matteo Salvini sarebbe pronto ad offrire perfino la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio pur di chiudere la crisi ed evitare la formazione di una nuova maggioranza politica M5S-Pd.

> Crisi di governo, retromarcia di Salvini, ecco il suo piano diabolico: ora è persino pronto a fare Di Maio premier (di L. Telese)

Luigi Di Maio, con i suoi, è sferzante: “Salvini ha tradito il Paese. Nemmeno 24 ore, ed è già tornato tra le braccia di Berlusconi”. Il Movimento non sembra avere dubbi – anche se le vicende politiche di questi giorni sono così frenetiche che ogni cambio di tattica è possibile – e respinge le proposte di Matteo Salvini. Nel frattempo, tra i più vicini a Di Maio appare un’opzione: “Luigi sarebbe un ottimo ministro dell’Interno, sicuramente migliore di Salvini”.

Tutto si trova dunque nelle mani del premier Giuseppe Conte. Il 20 agosto, davanti al Senato chiederà la fiducia e ha acquistato un peso politico specifico, come dicono gli ultimi sondaggi.

Intanto, l’opposizione è più divisa che mai. Se Matteo Renzi avverte il rischio che la maggioranza si ricompatti, il segretario del Pd Nicola Zingaretti invece non vuole trattare con il M5S, ed è lui allora a dire chiaro e tondo “no a governicchi, no a qualsiasi ipotesi di governo pasticciato e di corto respiro”.

Due sono le date fondamentali per le prossime tappe della crisi di governo: il 20 agosto il Senato si riunirà per ascoltare le comunicazioni di Conte (non è stata calendarizzata la mozione di sfiducia). Il 21 agosto il premier è atteso alla Camera. La crisi dipende da cosa succede in Senato. Se Conte si dimette, il dibattito salta.

Qui di seguito le ultime notizie sulla crisi di governo.

ore 9.15 – Calderoli: “Dietrofront? Non vedo alternative” – Sulla rottura con i M5s “non vedo margini” per un dietrofront. Lo dice in un’intervista al Corriere della Sera, il leghista Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, che conferma la sua totale fiducia nelle mosse del leader del partito: “Ho constatato tante volte che quello che qualcuno gli contestava come un errore nel breve termine in realtà era una scelta giusta. Salvini ha un fiuto e una capacità di vedere lontano incredibili”. Per Calderoli, il leader leghista “ha creduto fino in fondo al contratto di governo ma quando ha capito che non c’erano più margini per ottenere risultati ha detto stop. Ha intrapreso la strada più lineare e corretta. Chi si oppone cerca solo di salvare la poltrona.

ore 8.40 – Landini: “Basta giochi di palazzo” – Affrontare la crisi di governo nella “massima trasparenza” e nel luogo indicato dalla Costituzione: il Parlamento: “Basta giochi di palazzo, tatticismi, interesse personale, il Paese ha bisogno di sapere chi governa, con quale visione e con quale programma”. Lo chiede Maurizio Landini, leader della Cgil, in un’intervista a La Repubblica.

