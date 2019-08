Casa e bottega: trama, cast e streaming della miniserie Rai

Questa sera, sabato 17 agosto 2019, va in onda in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 la miniserie Casa e bottega con Renato Pozzetto e Nino Frassica. Una fiction già trasmessa dalla tv di Stato nel 2013 e che per la prima volta ha messo insieme i due attori comici. Ma di cosa parla? Qual è la trama di Casa e bottega? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

Casa e bottega: la trama

Mario Trezzi (Renato Pozzetto) dirige la sua fabbrica di biancheria e la sua famiglia, con lo stesso amore e la stessa testa dura e la vita lo ha premiato. Ad un certo punto però arriva la crisi e le cose iniziano ad andare male. Mario, messo in difficoltà dalle banche, è costretto a chiedere prestiti a degli strozzini… Come se non bastasse la sua operaia Elly (Desirée Noferini) sostiene di aspettare un figlio da lui, ma Mario non ricorda affatto la notte passata insieme.

Dopo essersi messo nelle mani di una finanziaria che si rivelerà essere una banda di usurai, costretto a chiudere l’azienda pignorata dalla banca e a vendere la villa di famiglia, Mario arriverà a pensa re di farla finita. Per fortuna la famiglia si stringerà attorno a lui, trovando nuovi modi per risollevare le loro vite.

Casa e bottega: cast e curiosità

Qual è il cast di Casa e Bottega? Ecco tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Renato Pozzetto: Mario Trezzi

Nino Frassica: Erminio

Anna Galiena: Teresa

Stella Egitto: Susanna

Cristina Marino: Emma

Massimo Poggio: Fabrizio

Marco Cocci: Marcello

Giampiero Judica: Draconi

Sarah Maestri: Maddalena Solari

Desirée Noferini: Elly Morandi

David Sef: Ahmed

La miniserie è nata da un’idea di Renato Pozzetto che firma anche la sceneggiatura insieme con Luciano Odorisio e Francesco Arlanch. “Raccontiamo un’Italia in cui ci sono ancora le persone perbene, magari tutti gli italiani fossero come Trezzi che non porta la fabbrica all’estero”, le parole di Nino Frassica (nella fiction cognato nonché autista senza patente di Trezzi). “Quando mi hanno proposto questo ruolo, l’ho accettato subito perché mi interessava recitare con Renato”, ha concluso.

Gli ascolti tv della prima puntata di Casa e Bottega, andata in onda il 17 dicembre 2013 su Rai 1, si sono attestati a 5.248.000 spettatori (pari al 20.08 per cento di share), rendendo la fiction il programma più visto nella fascia di prime time.

La seconda puntata, andata in onda la sera seguente, è stata vista da 5.337.000 telespettatori (pari al 20.30 per cento di share), risultando nuovamente il programma più visto nella fascia di prime time.

Casa e bottega: dove vedere la miniserie in tv e live streaming

Casa e Bottega sarà tramessa in chiaro (gratis) su Rai 1 a partire dalle ore 21,25 di oggi, 17 agosto 2019.

Sarà possibile seguire la miniserie anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DAL MONDO DELLO SPETTACOLO