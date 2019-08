Casa e bottega: il cast della miniserie con Pozzetto e Frassica

CASA E BOTTEGA CAST – Questa sera su Rai 1 va in onda Casa e Bottega, minserie con Renato Pozzetto e Nino Frassica già andata in onda nel 2013. La miniserie è nata da un’idea di Renato Pozzetto che firma anche la sceneggiatura insieme con Luciano Odorisio e Francesco Arlanch.

“Raccontiamo un’Italia in cui ci sono ancora le persone perbene, magari tutti gli italiani fossero come Trezzi che non porta la fabbrica all’estero”, le parole di Nino Frassica (nella fiction cognato nonché autista senza patente di Trezzi). “Quando mi hanno proposto questo ruolo, l’ho accettato subito perché mi interessava recitare con Renato”, ha concluso.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU CASA E BOTTEGA

Pozzetto ha invece commentato: “Lavorando con Nino, abbiamo dovuto tirare un po’ i freni, abbiamo sacrificato parecchio dell’umorismo perchè, comunque, stavamo raccontando la storia di un imprenditore disperato a causa di una situazione che conosciamo bene e che, invece, secondo qualche politico era già finita. Sono sicuro, con questa fiction, di avere fatto un’operazione onesta”.

Ma qual è il cast di Casa e Bottega? Ecco tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Renato Pozzetto: Mario Trezzi

Nino Frassica: Erminio

Anna Galiena: Teresa

Stella Egitto: Susanna

Cristina Marino: Emma

Massimo Poggio: Fabrizio

Marco Cocci: Marcello

Giampiero Judica: Draconi

Sarah Maestri: Maddalena Solari

Desirée Noferini: Elly Morandi

David Sef: Ahmed

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DAL MONDO DELLO SPETTACOLO