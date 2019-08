Bradley Cooper e Irina Shayk, dalla presunta storia con Lady Gaga al libro

La relazione tra Irina Shayk e Bradley Cooper è ufficialmente finita dopo quattro anni d’amore. I due hanno deciso di porre fine al matrimonio e stanno lavorando sulla custodia della figlia Lea.

Le voci di una crisi circolavano da tempo, e in molti hanno pensato che la causa della rottura tra la modella e l’attore fosse Lady Gaga, con la quale Bradley Cooper avrebbe avuto una relazione.

Questi rumors non sono mai stati confermati, anzi. La cantante è stata recentemente sorpresa in compagnia del suo tecnico del suono Dan Horton, 37 anni.

Dentro l’addio di Bradley Cooper e Irina Shayk ci sarebbe però ancora del rancore. Si pensava fossero rimasti in buoni rapporti.

“Sono così in sintonia che non sentono il bisogno di formalizzare il loro progetto di co-genitorialità”, aveva dichiarato lo scorso luglio una fonte vicina all’ex coppia al sito Tmz.

Ma oggi, a tre mesi dalla rottura, sembra che le cose non stanno esattamente così. Le voci che circolano descrivono uno scenario meno idilliaco.

Pare che Irina sia pronta a scrivere un libro in cui racconterà tutta la verità su Bradley Cooper. Proprio come fece la ex moglie Jennifer Esposito di Bradley che lo descrisse alla stampa come un “egocentrico-narcisista ossessionato dal lavoro”.

Secondo quanto riportano i tabloid statunitensi “Irina ha tanto da dire su Bradley, lui l’ha ferita profondamente e ora lei cerca vendetta”.

Un insider ha rivelato che nella rottura c’entrerebbero anche le voci della presunta relazione tra Bradley e Lady Gaga iniziata sul set del film A Star Is Born. “Irina non è riuscita a fidarsi di Bradley”, sostengono.

“All’inizio pensava che parlar male dell’ex sarebbe stato di cattivo gusto. Ma poi ha capito che vale la pena raccontare la verità. Bradley ha saputo che vuole scrivere un libro e cercherà di impedirglielo. Sa che Irina può danneggiare la sua immagine di bravo ragazzo dipingendolo come l’orribile compagno che è: un egocentrico-narcisista ossessionato dal lavoro”.

L’ex moglie Jennifer Esposito l’ha descritto come “un arrogante e un manipolatore”. E “un lato freddo e malvagio”.