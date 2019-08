Grecia: la vacanza da sogno di una famiglia si trasforma in un incubo

La vacanza da sogno di una famiglia in Grecia si è trasformata in un vero e proprio incubo, tra droghe, alcol, scene di sesso e sporcizia nell’hotel in cui avevano deciso di alloggiare.

Quando la 41enne inglese Clare Gilbey e la sua famiglia hanno deciso di trascorrere le loro vacanze a Zante, in Grecia, di certo non potevano prevedere quello che sarebbe successo.

La loro vacanza da sogno, tra spiagge dorate, acqua cristallina e relax, infatti, si è ben presto rivelata un incubo, degno di un film horror.

A raccontare la disavventura ad alcuni giornali inglesi è stata la stessa Clare. Secondo quanto riferito dalla donna, lei, suo marito Andrew e i loro tre figli Clare, Alfie, di 12 anni, Charlie, di 9, e Lennie di 2 anni, sono arrivati sull’isola greca lo scorso 15 luglio.

La famiglia aveva prenotato in un resort a 3 stelle costato circa 3500 sterline, poco meno di 4mila euro, che ben presto si rivelato un “club per adolescenti” più che per famiglie.

Appena arrivati, infatti, Claire e i suoi hanno visto dei ragazzi saltare da un balcone all’altro dell’hotel, probabilmente sotto effetto di stupefacenti, mentre altri giovani bevevano alcol a bordo piscina.

“La musica era costantemente ad alto volume e gli spazi comuni pieni di sporcizia” afferma Claire, la quale ha dichiarato anche di aver visto una coppia fare sesso nella piscina dell’hotel in pieno giorno e davanti a tutti.

Claire ha anche raccontato che altre due famiglie erano presenti nel resort, ma che hanno lasciato la struttura dopo pochi giorni.

“Quando mio marito si è lamentato con il manager dell’hotel, questi si è scusato e ci ha spostato in un’altra stanza. Ma non è cambiato nulla” ha affermato Claire.

