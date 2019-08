Tutta la verità su mia madre: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, venerdì 16 agosto 2019, in prima serata su Rai 2 va in onda Tutta la verità su mia madre, film tedesco del 2014 per la regia di Christian Theede. Ad interpretarlo Rosalie Thomass, August Schmölzer e Friedrich von Thun.

Vediamo qui di seguito la trama, il cast e dove vedere il film in diretta tv e streaming.

Tutta la verità su mia madre film | Trama

Il film vede come protagonista Susanne Landauer, commissario di Polizia chiamato ad indagare sul caso di una donna morta in circostanze misteriose. Susanne presto verrà a scoprire che la vittima era schizofrenica e che pare sia scappata dalla clinica del dottor Mangold in cui era ricoverata e tenuta sotto cure farmacologiche.

Ma la più grande rivelazione Susanne la fa quando sul corpo della donna viene eseguita l’autopsia: dall’esame del DNA, infatti, emergerà in modo chiaro che la donna assassinata non è che sua madre che lei, per lunghi trent’anni, ha creduto morta a causa di un cancro. Susanne da quel momento darà quindi costretta e ripercorrere il suo passato e ad avere un duro confronto con suo padre, il quale per tanto tempo le ha celato una verità scomoda e dolorosa.

Tutta la verità su mia madre film | Cast

Ecco il cast di Tutta la verità su mia madre, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Rosalie Thomass – Susanne Landauer

Lavinia Wilson – Dr. Isabell Fertinger

August Schmölzer – Josef Landauer

Friedrich von Thun – Dr. Jakob Mangold

Fred Stillkrauth – Korbinia Shutt

Michael Lerchenberg – Xaver Freimut

Frederic Linkemann – Gerhard Freimut

Wowo Habdank – Otto Tanner

Thomas Darchinger – Fred Dorfer

Michael Grimm – Mike Pochler

Tutta la verità su mia madre film | Streaming

Dove vedere il film di stasera in tv? La pellicola va in onda stasera, venerdì 16 agosto 2019, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Per vederla, quindi, vi basta sintonizzarvi sul secondo canale del vostro digitale terrestre, o sul 502 per gustarvelo in HD. In alternativa, se siete abbonati a Sky potete anche andare al tasto 102 del vostro telecomando.

Ovviamente il film è disponibile anche in streaming. Se non siete in casa o non potete usare il televisore ma non volete perdervi Il mistero di Aylwood House, potete sempre utilizzare RaiPlay. La piattaforma streaming della Rai è disponibile sul sito ufficiale o sotto forma di app per iOS e Android.

