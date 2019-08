Stasera in tv 16 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 16 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 16 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 16 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechetè

22:30 – Grand Tour

Questa sera su Rai 1 una nuova puntata del programma “spin-off” di Linea Verde, Grand Tour, con Lorella Cuccarini, Angelo Mellone e Giuseppe Calabrese. Questa volta il viaggio dei presentatori avrà come meta le Dolomiti.

Le anticipazioni della puntata di stasera di Grand Tour

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Tutta la verità su mia madre

Su Rai 2 questa sera va in onda un film tedesco del 2014 con Rosalie Thomass e August Schmolzer, Tutta la verità su mia madre.

Trama: Susanne deve indagare su Maria, una donna scomparsa, ritrovata successivamente morta in un fiume. Quando viene sottoposta all’esame del DNA, Susanne scopre che quella donna è sua madre.

Trama e cast di Tutta la verità su mia madre

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

21:05 – Latin Lover

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Latin Lover, una commedia per la regia di Cristina Comencini.

Trama: In occasione del decimo anniversario della morte di Saverio Crispo, un attore simbolo del cinema italiano ed eterno latin lover, in un paesino della Puglia viene organizzata una cerimonia a cui prendono parte le cinque figlie e due ex mogli, una italiana e una spagnola. Segreti, rivalità e nuove passioni faranno scoprire a tutte loro un passato inaspettato che le porterà a rivedere anche le rispettive vite.

Trama e cast di Latin Lover

Di seguito il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan

Rete 4 stasera propone un film poliziesco con protagonista Clint Eastwood, Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan.

Trama: Mentre l’ispettore Callaghan di San Francisco viene esonerato dal servizio per i suoi metodi violenti, una squadra della morte elimina un sindacalista e molti intoccabili.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 16 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Rosamunde Pilcher – Un piacevole imprevisto

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo film tratto da uno dei romanzi di Rosamunde Pilcher, Un piacevole imprevisto.

Trama: Natalie, cassiera di un supermercato, dopo la morte dei genitori, si prende cura del fratello minore John, ragazzo scapestrato perennemente nei guai. Per colpa sua, Natalie perde il lavoro, ma viene assunta come babysitter nella famiglia dell’astrofisico Benjamin Wilson che, rimasto vedovo da poco, deve crescere da solo i suoi tre figli, aiutato solo dal fratello Paul e dalla moglie Ellen.

Trama e cast di Un piacevole imprevisto

GUIDA TV 16 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Chicago Med

Su Italia 1 questa sera nuovi episodi della serie Chicago Med, Punto di rottura, Sospetti e Momenti critici.

Trama: Natalie si precipita a salvare un ragazzo che ha un caso di influenza pericolosa per la vita; April sospetta la sorella del dottor Choi di aver rubato oppiacei; Connor e Ava non sono d’accordo sul miglior trattamento per una paziente cardiaca incinta di ventuno settimane.

PROGRAMMI TV 16 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Moll Flanders

Questa sera in prima serata su La 7 un film drammatico con Morgan Freeman, Moll Flanders.

Trama: In viaggio con la piccola Flora verso gli USA il maggiordomo Hibble legge i diari della vita avventurosa della madre.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 16 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate – Versilia

21:35 – X Factor – Il sogno – Ep. 4

Stasera su Tv 8 va in onda il quarto episodio di X Factor – Il sogno, la maratona che ci fa rivivere i momenti più emozionanti delle ultime 8 edizioni del talent targato Sky.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Puoi baciare lo sposo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Puoi baciare lo sposo, di Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono.

Trama: Antonio chiede a Paolo, con cui vive a Berlino, di sposarlo ma arriva il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna e il padre Roberto, sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e dell’integrazione i punti di forza della sua politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta e il nuovo coinquilino Donato. Anna accetta subito l’intenzione del figlio di unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera, bisognerà invitare tutto il paese, dell’organizzazione se ne dovrà occupare Enzo Miccio, wedding planner per eccellenza, e i ragazzi dovranno essere uniti in matrimonio dal marito, con tanto di fascia tricolore. Come reagirà alla notizia Camilla, ex fidanzata di Antonio? La madre di Paolo, Vincenza, partecipeà alle nozze? Ma, soprattutto, Roberto sosterrà la scelta di suo figlio?

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 16 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Un sogno in affitto Su Sky Uno questa sera in prima visione torna Paola Marella con Un sogno in affitto: quali splendide ville visiterà la consulente immobiliare insieme al protagonista della puntata?