Rosamunde Pilcher Un piacevole imprevisto: trama, cast e streaming del film

Questa sera su Canale 5, in prima serata dalle ore 21.25, va in onda un nuovo film tratto da uno dei romanzi di Rosamunde Pilcher, Un piacevole imprevisto. La pellicola, datata 2017 per la regia di Marco Serafini, vede come protagonisti Liza Tzschirner e Daniel Aichinger.

Trama

Dopo la morte dei suoi genitori, Natalie dovrà prendersi cura del fratello minore John, che proprio per via della tragica perdita ha preso una strada sbagliata. Quando perde il lavoro al supermercato a causa di un furto commesso da John, Natalie deciderà di cambiare lavoro, e verrà assunta come tata in casa della famiglia Wilson, la quale vive in un posto pittoresco in Cornovaglia. Con i suoi metodi poco convenzionali, Natalie riuscirà a conquistare il cuore dell’astrofisico Benjamin, vedovo e con tre figli.

Rosamunde Pilcher Un piacevole imprevisto | Cast

Qui di seguito il cast del film un piacevole imprevisto: Liza Tzschirner, Daniel Aichinger, Francis Fulton-Smith, Saskia Valencia, Elena Bin, Leo Bilicky, Orlando Edward Collins, Bela Gabor Lenz e Samantha Bolter.

Rosamunde Pilcher Un piacevole imprevisto: dove vedere il film in streaming

Un piacevole imprevisto viene proposto in prima serata su Canale 5 questa sera, venerdì 16 agosto 2019. Il film romantico viene trasmesso alle ore 21:25 sulla rete ammiraglia Mediaset, che trovate al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece dispone di una pay-tv di Sky lo trova tranquillamente al tasto 105.

Chi invece questa sera è in giro o lontano dalla tv ma vuole seguire in diretta streaming Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah, può farlo grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente – previa registrazione gratuita – di usufruire dei contenuti in diretta tv anche tramite lo streaming. Ma c’è di più. Chi questa sera non può connettersi tramite pc, computer o smartphone può recuperare Rosamunde Pilcher: Una tata per Noah anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.

TUTTE LE NOTIZIE DAL MONDO DELLO SPETTACOLO