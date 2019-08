Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi 16 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, venerdì 16 agosto:

Crisi di governo: Opzione Donna a rischio?

Che fine farà l’Opzione Donna? Sono in molti a chiederselo dopo l’inizio della crisi di governo. Attualmente, infatti, non è dato sapere chi scriverà la legge di Bilancio e quali saranno i provvedimenti, inclusi quelli pensionistici, che saranno confermati o meno per i prossimi anni. Tra questi, oltre a Quota 100 c’è anche l’Opzione Donna, che può essere richiesta dalle lavoratrici, dipendenti o autonome, che abbiano maturato i seguenti requisiti, ovvero 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 59 per le lavoratrici autonome, le quali abbiano versato almeno 35 anni di contributi.

Introdotto nel 2004 dalle legge Maroni, il provvedimento era già stato rinnovato per il 2019 dal governo gialloverde, ma la proroga scade a fine 2019. Sia il Movimento 5 Stelle che la Lega si erano detti favorevoli a rinnovare l’Opzione Donna, ma l’incertezza politica apre un gigantesco punto interrogativo sulla proroga della legge, così come sulla “sopravvivenza” di Quota 100, anche se Salvini continua a dire che “il provvedimento non si tocca”. Ma nessuno in questo momento, neanche Salvini, può avere certezze su quello che accadrà da qui al 15 ottobre, quando la legge di Bilancio dovrà essere presentata all’Europa.

