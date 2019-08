Palio di Siena 2019 ospiti | Oggi 16 agosto | Piazza del Campo

PALIO DI SIENA 2019 OSPITI – Il Palio di Siena ormai da tantissimi anni sta riscuotendo un enorme interesse anche fuori dalla Toscana. Tantissimi personaggi noti negli ultimi anni hanno deciso di presentarsi nella città per assistere alla corsa di cavalli (finita anche in un film di James Bond) dal vivo. Da piazza del Campo o dalle varie terrazze o finestre che vi si affacciano.

Anche per oggi, 16 agosto 2019, sono attesi tantissimi vip: ministri, politici, personaggi dello spettacolo, diplomatici, sindaci e senatori americani. Questi gli ospiti dell’Amministrazione comunale che saranno a Palazzo Pubblico in occasione del Palio di Siena del 16 agosto 2019, Palio dell’Assunta:

Gian Marco Centinaio – Ministro Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Giovanni Toti – Presidente della Regione Liguria

Silvia Saltamartini – Delegata sezione ippica Ministero Politiche Agricole

Maurizio Piccolotti – Direttore Ispettorato P.S. al Viminale

Charles Ellis Schumer (Chuck) – Senatore Stati Uniti d’America

Alberto Bonisoli – Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Sen. Manuel Vescovi

On. Mario Lolini

Paolo Canaparo – Viceprefetto Ministero Interno

Hee-seog Kwon – Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia

Eike Schmidt – Direttore Gallerie degli Uffizi

Thomas Smitham – Vice Capo Missione dell’Ambasciata USA in Italia

Simona Grabbi – Presidente Ordine degli Avvocati di Torino

Avv. Massimiliano Baldini

Massimo Ghini – Attore

Oltre a loro poi tutti gli ospiti dei privati cittadini o delle varie aziende in possesso di un affaccio sulla Piazza. Insomma, come al solito saranno tantissimi i vip presenti a Siena in occasione del Palio. Un evento ormai internazionale.

