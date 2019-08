Palio di Siena 2019, la diretta VIDEO della carriera di oggi 16 agosto

Ecco la diretta video streaming del Palio di Siena di oggi 16 agosto 2019, la carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta, in programma alle ore 19,15:

LA NOSTRA DIRETTA DEL PALIO DI SIENA

La diretta video streaming è fornita – tramite YouTube – da Canale 3Tv.

L’evento è visibile anche in diretta tv su Rai 2 e in live streaming gratuito tramite la piattaforma RaiPlay.it. La telecronaca dell’evento, compresi ovviamente i tre giri di Piazza del Campo, è stata affidata ad Annalisa Bruchi con la partecipazione dello storico Giovanni Mazzini.

La “mossa” dovrebbe esserci dopo le ore 19,30, ma il condizionale è d’obbligo. Non è infatti previsto un orario preciso per la partenza, ma tutto dipenderà dai fantini e dai loro cavalli…

I CAVALLI CHE CORRERANNO IL PALIO

Palio di Siena 2019 diretta video: contrade e cavalli

Quali sono le contrade che prenderanno parte al Palio di Siena di oggi, 16 agosto 2019? Come di consueto (e da regolamento) sono 10 le contrade che prenderanno parte alla carriera. Eccole in ordine di estrazione e quindi di ingresso in Piazza del Campo:

CHIOCCIOLA

OCA

SELVA

AQUILA

ONDA

TORRE

ISTRICE

PANTERA

DRAGO

BRUCO

Ecco invece i cavalli delle singole contrade:

ONDA: PORTO ALABE

CHIOCCIOLA: UNA PER TUTTI

TORRE: VIOLENTA DA CLODIA

BRUCO: SCHIETTA

SELVA: REMOREX

OCA: UNIDOS

PANTERA: TABACCO

AQUILA: TOTTUGODDU

DRAGO: TORNADA

ISTRICE: OPPIO

Palio di Siena 2019 diretta video: i favoriti per la vittoria

Qual è la contrada favorita per la vittoria? La sorte ha baciato le contrade di Onda, Selva e Istrice a cui sono andati cavalli già vittoriosi in piazza del Campo: rispettivamente Porto Alabe, Remorex e Oppio. Felici anche i contradaioli della Torre a cui è andato Violenta Da Clodia, cavallo ritenuto molto forte, anche se ancora a secco di vittorie.

Il drappellone

Alla contrada vincitrice spetta il Drappellone, opera d’arte creata per ogni occasione. Ecco quello di oggi, 16 agosto 2019, realizzata da Milo Manara: